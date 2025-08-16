augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

30°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az árhullám tette lehetővé mindezt

2 órája

Befejeződött a Béda-Karapancsai holtágak feltöltése

Címkék#DDVIZIG#öblözet#holtág#víz#szakember

A Dunán a a közelmúltban levonuló árhullám lehetőséget biztosított a Belső-Bédai területek vízpótlására, a mentett oldali területeken - számolt be a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a közösségi oldalán.

Bama.hu
Befejeződött a Béda-Karapancsai holtágak feltöltése

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: andras_csontos

A DDVIZIG tájékoztatása szerint szivornyás és gravitációs vízbevezetéssel az elmúlt 7-8 napban vizet juttattak a Béda-Karapancsai Tájvédelmi körzet területére. A Belső-Bédai holtág irányába, a Vizslaki belvizes öblözet irányába, valamint a Kölkedi belvizes öblözet irányába tudtak vizet bejuttatni a vízügyi szakemberek erdészeti valamint természetvédelmi területekre.
További beavatkozások történnek a mezőgazdasági vízszolgáltatások biztosítása miatt - hívta fel a figyelmet a DDVIZIG.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu