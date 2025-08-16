2 órája
Befejeződött a Béda-Karapancsai holtágak feltöltése
A Dunán a a közelmúltban levonuló árhullám lehetőséget biztosított a Belső-Bédai területek vízpótlására, a mentett oldali területeken - számolt be a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a közösségi oldalán.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: andras_csontos
A DDVIZIG tájékoztatása szerint szivornyás és gravitációs vízbevezetéssel az elmúlt 7-8 napban vizet juttattak a Béda-Karapancsai Tájvédelmi körzet területére. A Belső-Bédai holtág irányába, a Vizslaki belvizes öblözet irányába, valamint a Kölkedi belvizes öblözet irányába tudtak vizet bejuttatni a vízügyi szakemberek erdészeti valamint természetvédelmi területekre.
További beavatkozások történnek a mezőgazdasági vízszolgáltatások biztosítása miatt - hívta fel a figyelmet a DDVIZIG.