36 perce
Beiratkozás, gólyatábor, belvárosi lakhatás? Itt az utolsó pillanat a jelentkezésre
Elkezdődött az egyetemi életre való felkészülés szezonja: a ponthatárok kihirdetését követően több ezer fiatal kezdheti meg szeptembertől felsőfokú tanulmányait. A beiratkozás, a lakhatás és a gólyatáborok szervezése mellett azonban most van itt az utolsó pillanat, hogy a felvett hallgatók még egy valóban meghatározó döntést hozzanak meg: jelentkezzenek az MCC Egyetemi Programjába.
Az MCC-s diákok nagyon sokat kapnak a program részeként
Forrás: MCC
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) pécsi képzési központja által kínált térítésmentes képzés lehetőséget ad arra, hogy a PTE-s diákok valódi karriert építsenek az egyetemi éveik alatt, nemzetközileg versenyképes tudásra tegyenek szert, ingyenes lakhatást kapjanak Pécs belvárosában és egy összetartó, értékalapú közösség tagjává váljanak.
A pécsi képzés az egyetem mellett végezhető, és olyan interdiszciplináris, gyakorlatias szemléletet ad, amely az MCC egyik legnagyobb vonzereje a hallgatók körében. Az MCC jelenleg Budapesten, Pécsett, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Szegeden és Kolozsváron várja a nappali tagozaton szeptembertől tanulmányaikat megkezdő egyetemisták jelentkezését.
A program széles körű nemzetközi lehetőségeket is megnyit a hallgatók előtt, akik a legjobb hazai és külföldi oktatókkal dolgozhatnak együtt, és olyan intézményekbe juthatnak el, mint Oxford, Cambridge, Berlin vagy akár amerikai és ázsiai egyetemek.
Az MCC egyetemi városaiban térítésmentes lakhatást is biztosított a hallgatóknak a kollégiumi vagy albérleti elhelyezés révén – így a lakhatás nem akadály, hanem lehetőség az MCC Egyetemi Programjában.
A jelentkezési határidő: augusztus 10. 23:59.
Részletek és jelentkezés:
https://ep.mcc.hu
https://tar.mcc.hu/felveteli