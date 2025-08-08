Beiratkozás, gólyatábor, belvárosi lakhatás? Itt az utolsó pillanat a jelentkezésre

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) pécsi képzési központja által kínált térítésmentes képzés lehetőséget ad arra, hogy a PTE-s diákok valódi karriert építsenek az egyetemi éveik alatt, nemzetközileg versenyképes tudásra tegyenek szert, ingyenes lakhatást kapjanak Pécs belvárosában és egy összetartó, értékalapú közösség tagjává váljanak.

A pécsi képzés az egyetem mellett végezhető, és olyan interdiszciplináris, gyakorlatias szemléletet ad, amely az MCC egyik legnagyobb vonzereje a hallgatók körében. Az MCC jelenleg Budapesten, Pécsett, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Szegeden és Kolozsváron várja a nappali tagozaton szeptembertől tanulmányaikat megkezdő egyetemisták jelentkezését.

A program széles körű nemzetközi lehetőségeket is megnyit a hallgatók előtt, akik a legjobb hazai és külföldi oktatókkal dolgozhatnak együtt, és olyan intézményekbe juthatnak el, mint Oxford, Cambridge, Berlin vagy akár amerikai és ázsiai egyetemek.

Az MCC egyetemi városaiban térítésmentes lakhatást is biztosított a hallgatóknak a kollégiumi vagy albérleti elhelyezés révén – így a lakhatás nem akadály, hanem lehetőség az MCC Egyetemi Programjában.

A jelentkezési határidő: augusztus 10. 23:59.

Részletek és jelentkezés:

https://ep.mcc.hu

https://tar.mcc.hu/felveteli