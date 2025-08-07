1 órája
Mire jó ez a gomb az autónkban? Figyeljünk oda, mikor használjuk!
Sokan nem is sejtik, mire való az autó műszerfalán látható visszaforduló nyilas gomb. Pedig az autó belső keringetés helyes használata jelentősen javíthatja az utazás komfortját és biztonságát.
Az autó gombok jelentése nem mindig egyértelmű, sokaknak igazi rejtélyt jelent a műszerfal egyik legalapvetőbb gombja: a kis, visszaforduló nyíllal jelzett belső levegőkeringetés kapcsolója. Pedig helyes használatával nemcsak komfortosabbá, de biztonságosabbá is tehetjük az utazást. Utánajártunk, mikor érdemes megnyomni, és mikor jobb elkerülni a belső keringetést bekapcsoló gombot.
Nagyon hasznos városban a belső keringetés
A belső keringetés lényege, hogy az autó a már meglévő utastéri levegőt forgatja újra, és nem enged be friss levegőt kívülről. Városi dugóban, szmogos környezetben vagy alagutakban kifejezetten hasznos, hiszen ilyenkor elzárja a külső szennyeződéseket, szagokat, füstöt. Rövidebb idő alatt fűti vagy hűti le az utasteret, így energiatakarékos is lehet.
Ugyanakkor nem ajánlott huzamosabb ideig használni. Tartós bekapcsolás mellett csökken az oxigénszint, nő a szén-dioxid-koncentráció, ami fáradtságot, koncentrációcsökkenést, akár fejfájást is okozhat. Esős időben pedig gyorsan párásodnak az ablakok, hiszen a nedvesség nem tud távozni.
A modern, automata klímás autók gyakran maguktól is szabályozzák ezt a funkciót, de sokan mégsem tudják, pontosan mikor kapcsol be, és mire való.
Párásodás ellen is használhatjuk?
– Sokan egyszerűen nem használják, mert nem tudják, mire való – mondta el megkeresésünkre Bischoff Zoltán, a Mecsekpölöskei Autójavító Kft. vezetője.
– Pedig például esőben, amikor a klíma párátlanít, nagyon hasznos tud lenni, mert kintről nem jön be a szag vagy a szmog. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a levegő bent gyorsan elhasználódik, ezért időnként muszáj friss levegőt is beengedni.
A szakember szerint az is fontos, hogy az autósok megismerjék saját járművük működését, főleg ha automata klímával szerelt típusról van szó. Így lehet elkerülni a kellemetlen szagokat, párás ablakokat és a fáradtságot is.