augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

27°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem mindegy

1 órája

Mire jó ez a gomb az autónkban? Figyeljünk oda, mikor használjuk!

Címkék#komfort#műszerfal#levegő#klíma#nyíl#szag

Sokan nem is sejtik, mire való az autó műszerfalán látható visszaforduló nyilas gomb. Pedig az autó belső keringetés helyes használata jelentősen javíthatja az utazás komfortját és biztonságát.

Jusztin Levente

Az autó gombok jelentése nem mindig egyértelmű, sokaknak igazi rejtélyt jelent a műszerfal egyik legalapvetőbb gombja: a kis, visszaforduló nyíllal jelzett belső levegőkeringetés kapcsolója. Pedig helyes használatával nemcsak komfortosabbá, de biztonságosabbá is tehetjük az utazást. Utánajártunk, mikor érdemes megnyomni, és mikor jobb elkerülni a belső keringetést bekapcsoló gombot.

autó belső keringetés gomb
Sokan nem tudják, mikor kellene használni a belső keringetés autónkban
Forrás: Shutterstock

Nagyon hasznos városban a belső keringetés

A belső keringetés lényege, hogy az autó a már meglévő utastéri levegőt forgatja újra, és nem enged be friss levegőt kívülről. Városi dugóban, szmogos környezetben vagy alagutakban kifejezetten hasznos, hiszen ilyenkor elzárja a külső szennyeződéseket, szagokat, füstöt. Rövidebb idő alatt fűti vagy hűti le az utasteret, így energiatakarékos is lehet.

Ugyanakkor nem ajánlott huzamosabb ideig használni. Tartós bekapcsolás mellett csökken az oxigénszint, nő a szén-dioxid-koncentráció, ami fáradtságot, koncentrációcsökkenést, akár fejfájást is okozhat. Esős időben pedig gyorsan párásodnak az ablakok, hiszen a nedvesség nem tud távozni.

A modern, automata klímás autók gyakran maguktól is szabályozzák ezt a funkciót, de sokan mégsem tudják, pontosan mikor kapcsol be, és mire való.

Párásodás ellen is használhatjuk?

– Sokan egyszerűen nem használják, mert nem tudják, mire való – mondta el megkeresésünkre Bischoff Zoltán, a Mecsekpölöskei Autójavító Kft. vezetője. 

– Pedig például esőben, amikor a klíma párátlanít, nagyon hasznos tud lenni, mert kintről nem jön be a szag vagy a szmog. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a levegő bent gyorsan elhasználódik, ezért időnként muszáj friss levegőt is beengedni.

A szakember szerint az is fontos, hogy az autósok megismerjék saját járművük működését, főleg ha automata klímával szerelt típusról van szó. Így lehet elkerülni a kellemetlen szagokat, párás ablakokat és a fáradtságot is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu