Mire jó ez a gomb az autónkban? Figyeljünk oda, mikor használjuk!

Az autó gombok jelentése nem mindig egyértelmű, sokaknak igazi rejtélyt jelent a műszerfal egyik legalapvetőbb gombja: a kis, visszaforduló nyíllal jelzett belső levegőkeringetés kapcsolója. Pedig helyes használatával nemcsak komfortosabbá, de biztonságosabbá is tehetjük az utazást. Utánajártunk, mikor érdemes megnyomni, és mikor jobb elkerülni a belső keringetést bekapcsoló gombot.

Sokan nem tudják, mikor kellene használni a belső keringetés autónkban

Forrás: Shutterstock

Nagyon hasznos városban a belső keringetés

A belső keringetés lényege, hogy az autó a már meglévő utastéri levegőt forgatja újra, és nem enged be friss levegőt kívülről. Városi dugóban, szmogos környezetben vagy alagutakban kifejezetten hasznos, hiszen ilyenkor elzárja a külső szennyeződéseket, szagokat, füstöt. Rövidebb idő alatt fűti vagy hűti le az utasteret, így energiatakarékos is lehet.

Ugyanakkor nem ajánlott huzamosabb ideig használni. Tartós bekapcsolás mellett csökken az oxigénszint, nő a szén-dioxid-koncentráció, ami fáradtságot, koncentrációcsökkenést, akár fejfájást is okozhat. Esős időben pedig gyorsan párásodnak az ablakok, hiszen a nedvesség nem tud távozni.

A modern, automata klímás autók gyakran maguktól is szabályozzák ezt a funkciót, de sokan mégsem tudják, pontosan mikor kapcsol be, és mire való.

Párásodás ellen is használhatjuk?

– Sokan egyszerűen nem használják, mert nem tudják, mire való – mondta el megkeresésünkre Bischoff Zoltán, a Mecsekpölöskei Autójavító Kft. vezetője.

– Pedig például esőben, amikor a klíma párátlanít, nagyon hasznos tud lenni, mert kintről nem jön be a szag vagy a szmog. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a levegő bent gyorsan elhasználódik, ezért időnként muszáj friss levegőt is beengedni.

A szakember szerint az is fontos, hogy az autósok megismerjék saját járművük működését, főleg ha automata klímával szerelt típusról van szó. Így lehet elkerülni a kellemetlen szagokat, párás ablakokat és a fáradtságot is.