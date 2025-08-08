1 órája
Régi álom vált valóra: átadták Szederkény új ékkövét, a Karasica-parti Sica Parkot (VIDEÓ + GALÉRIA)
Új közösségi térrel gazdagodott Szederkény a Karasica-parton. A Sica Park átadása egy csaknem 240 millió forintos beruházás részeként valósult meg, amely a település egyik legnagyobb fejlesztése az elmúlt években.
Ünnepélyes keretek között adták át augusztus 8-án Szederkény új közösségi parkját, a Sica Parkot, amely a TOP Plusz „Élhető települések” pályázat keretében, közel 240 millió forintos támogatással valósult meg a beruházás. A fejlesztés a helyiek régóta dédelgetett álmát váltotta valóra: a Karasica-patak partján létrejött közpark sétánnyal, szökőkúttal, okospaddal, kültéri fitneszeszközökkel, nyilvános illemhellyel és egy ifjúsági klubhelyiséggel várja a látogatókat. A projekt részeként nemrég térköves parkolót is kialakítottak, ezzel is növelve a park komfortját és elérhetőségét.
Új közösségi tér épült a beruházásnak köszönhetően
A rendezvényen elsőként Maml Balázs, Szederkény polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: a beruházás 2022-ben benyújtott pályázat eredményeként valósulhatott meg, és része annak a komplex fejlesztési csomagnak, amely ifjúsági klubot, bringapályát és most a Sica Parkot is magába foglalja. „Szederkényben korábban nem volt ilyen közösségi tér, bízom benne, hogy a lakók hamar megszeretik, és rendeltetésszerűen használják. Fontos számunkra, hogy a park épségben fennmaradjon, ezért folyamatosan figyelni fogjuk az állapotát. A virágosítás már elindult, és a parkoló is elkészült – tökéletes helyen vagyunk, a Karasica partján” – hangsúlyozta a településvezető, aki köszönetet mondott Magyarország Kormányának a támogatásért.
Átadták a Sica Parkot SzederkénybenFotók: Löffler Péter
Dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke szerint a szederkényi közösségnek van oka az ünneplésre. Felidézte, hogy nemrégiben adták át a sportparkot is, amely hamar népszerű lett, és ez jó példája annak, miként tud egy település élni a lehetőségeivel. „Ha van elgondolás, akarat és megfelelő partnerség, akkor a tervek valósággá válhatnak. A fiatalok is láthatják, hogy érdemes itt tervezni a jövőt – ez a tér valódi új közösségi helyszínné válhat” – mondta.
Rengeteg a beruházás Szederkényben, szép jövőképet látnak
Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő szerint a beruházás jól illeszkedik az „Élhető települések” koncepciójába, és mérföldkő lehet Szederkény számára. „Ez a nagyközség meghatározó szerepet tölt be a térségben, és eddig hiányzott belőle egy ilyen központi találkozóhely. Most megindult a modern nagyközség kialakítása. A Sica Park nemcsak funkcionális, hiszen fontos intézményeket is összeköt, de szimbolikus is: mutatja, hogy elindultunk egy fejlődési pályán. A térségünk hamarosan gyökeresen átalakul – jön a Duna-híd, javul a közlekedés –, ezért Szederkény fejlesztése kulcsfontosságú.”
A megjelentek között sok helyi lakos is volt, köztük idősebbek, akik örömüket fejezték ki az új közösségi tér kapcsán. Egy idős szederkényi lakó megjegyezte:
Jó látni, hogy amit a helyiek kérnek, azt a település vezetői igyekszenek megvalósítani. Ez a park minden elemével régi álom volt – most valóra vált.