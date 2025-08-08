Régi álom vált valóra: átadták Szederkény új ékkövét, a Karasica-parti Sica Parkot (VIDEÓ + GALÉRIA)

Ünnepélyes keretek között adták át augusztus 8-án Szederkény új közösségi parkját, a Sica Parkot, amely a TOP Plusz „Élhető települések” pályázat keretében, közel 240 millió forintos támogatással valósult meg a beruházás. A fejlesztés a helyiek régóta dédelgetett álmát váltotta valóra: a Karasica-patak partján létrejött közpark sétánnyal, szökőkúttal, okospaddal, kültéri fitneszeszközökkel, nyilvános illemhellyel és egy ifjúsági klubhelyiséggel várja a látogatókat. A projekt részeként nemrég térköves parkolót is kialakítottak, ezzel is növelve a park komfortját és elérhetőségét.

A beruházás célja az, hogy közösséget teremtsen a településen – már az átadáskor rengetegen gyűltek össze

Fotó: Löffler Péter

Új közösségi tér épült a beruházásnak köszönhetően

A rendezvényen elsőként Maml Balázs, Szederkény polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: a beruházás 2022-ben benyújtott pályázat eredményeként valósulhatott meg, és része annak a komplex fejlesztési csomagnak, amely ifjúsági klubot, bringapályát és most a Sica Parkot is magába foglalja. „Szederkényben korábban nem volt ilyen közösségi tér, bízom benne, hogy a lakók hamar megszeretik, és rendeltetésszerűen használják. Fontos számunkra, hogy a park épségben fennmaradjon, ezért folyamatosan figyelni fogjuk az állapotát. A virágosítás már elindult, és a parkoló is elkészült – tökéletes helyen vagyunk, a Karasica partján” – hangsúlyozta a településvezető, aki köszönetet mondott Magyarország Kormányának a támogatásért.