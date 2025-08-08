Elkezdődhet a 2023 decemberében életveszélyessé vált bikali evangélikus templom helyreállítása – jelentette be közösségi oldalán dr. Hargitai János országgyűlési képviselő. A kormány támogatásával nemcsak Bikal, hanem a mekényesi evangélikus, a beremendi szerb, a homorúdi és a kisharsányi református, valamint a töttösi katolikus templom is megújulhat.

Régóta életveszélyes, most felújítják a templomot Bikalon

Forrás: Dr. Hargitai János Facebook-oldala

A bikali templom tornyát az évekkel ezelőtti heves esőzések után statikai okokból le kellett bontani, mivel a torony és a templomhajó között rövid idő alatt ötven centiméteres rés nyílt. A 19. század második felében épült, késő barokk, klasszicista és romantikus stílusjegyeket ötvöző műemlék rekonstrukciója várhatóan torony nélkül, mintegy 160 millió forintból valósul meg, a munkálatokhoz pedig széles körű összefogásra és adományokra is számítanak.