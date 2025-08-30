2 órája
Szeptembertől jön a kamerás bírság: így szórják ki a százezres csekkeket az autósokra
A biztonsági öv nemcsak életet menthet, hanem a pénztárcánkat is megóvhatja. 2025. szeptember 18-tól ugyanis új szabályozás lép életbe, amelynek értelmében a biztonsági öv használatát kamerák is figyelik, és mulasztás esetén akár több százezres bírság is érkezhet.
Halálos balesettől menthet meg minket a biztonsági öv.
A biztonsági öv nemcsak baleset esetén nyújt védelmet, hanem komoly bírságoktól is megkímélheti az autósokat. Július 5-től módosult a közlekedési törvény: ha az utas nem kapcsolja be az biztonsági övet, a következményeket nem ő, hanem a jármű vezetője – pontosabban az üzembentartó – viseli. Ez az úgynevezett objektív felelősség elve, amelyet eddig főként a gyorshajtásoknál alkalmaztak.
Miként változik a szabályozás?
- 2025. július 5-től már életbe lépett: az utasok biztonsági öv-használatáért a sofőr (üzembentartó) felel.
- Szeptember 18-tól: hatályba lép az a rendelet is, amely pontosan meghatározza a kiszabható bírság összegét.
A jogszabály kimondja: a rendőrség már nemcsak megállításkor, hanem kamerafelvételek (például VÉDA-kapuk) alapján is bírságolhat. A csekk egyenesen a jármű üzembentartójának postaládájába érkezik.
Mekkora bírságra számíthat, aki nem kapcsolja be az övet?
A büntetés személyenként külön-külön kerül kiszabásra, tehát minden bekötetlen utas növeli az összeget.
Lakott területen belül: 20 000 Ft / fő
Lakott területen kívül: 30 000 Ft / fő
Autóúton és autópályán: 40 000 Ft / fő
Egy gyakorlati példa, hogy amennyiben egy négytagú társaság nem használja az övet, és mindhárom útszakaszon (belterület, külterület, autópálya) rögzítik őket, a bírság akár 360 000 forint is lehet.
Halálos lehet a biztonsági öv használatának elmulasztása
A változásokról már korábbi cikkünkben is beszámoltunk. Itt Katona Ágnes szakoktató a téma kapcsán kiemelte, a Baranya Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság egyik ülésén is szó esett a biztonsági öv elengedhetetlen szerepéről, és arról is, hogy a baleset-megelőzés az elsődleges szempontja az új szabályozásoknak.
Azóta azonban szomorú események is felhívták a figyelmet a problémára. Az augusztus 17-én történt baranyai baleset is jól mutatja, milyen súlyos következményekkel járhat a biztonsági öv használatának elmulasztása.
A 66-os úton történt tragédiában egy 60 év körüli férfi vesztette életét, miután járműve lesodródott az útról, és az ütközés erejétől kirepült az autóból. Információk szerint nem viselt biztonsági övet.
Ez a szomorú eset ismét rávilágít arra, hogy az öv becsatolása nemcsak a bírságok elkerülése miatt fontos, hanem élet-halál kérdése is lehet. Az új szabályozások célja pontosan az, hogy megelőzzenek hasonló tragédiákat: egyetlen mozdulat – a biztonsági öv bekapcsolása – életet menthet.