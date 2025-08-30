Szeptembertől jön a kamerás bírság: így szórják ki a százezres csekkeket az autósokra

A biztonsági öv nemcsak baleset esetén nyújt védelmet, hanem komoly bírságoktól is megkímélheti az autósokat. Július 5-től módosult a közlekedési törvény: ha az utas nem kapcsolja be az biztonsági övet, a következményeket nem ő, hanem a jármű vezetője – pontosabban az üzembentartó – viseli. Ez az úgynevezett objektív felelősség elve, amelyet eddig főként a gyorshajtásoknál alkalmaztak.

A változás középpontjában a biztonsági öv áll, amelynek használatát mostantól nem az utasoktól, hanem a sofőrtől kérik számon.

Fotó: Berán Dániel / Forrás: MW

Miként változik a szabályozás?

2025. július 5-től már életbe lépett: az utasok biztonsági öv-használatáért a sofőr (üzembentartó) felel.

Szeptember 18-tól: hatályba lép az a rendelet is, amely pontosan meghatározza a kiszabható bírság összegét.

A jogszabály kimondja: a rendőrség már nemcsak megállításkor, hanem kamerafelvételek (például VÉDA-kapuk) alapján is bírságolhat. A csekk egyenesen a jármű üzembentartójának postaládájába érkezik.

Mekkora bírságra számíthat, aki nem kapcsolja be az övet?

A büntetés személyenként külön-külön kerül kiszabásra, tehát minden bekötetlen utas növeli az összeget.

Lakott területen belül: 20 000 Ft / fő

Lakott területen kívül: 30 000 Ft / fő

Autóúton és autópályán: 40 000 Ft / fő

Egy gyakorlati példa, hogy amennyiben egy négytagú társaság nem használja az övet, és mindhárom útszakaszon (belterület, külterület, autópálya) rögzítik őket, a bírság akár 360 000 forint is lehet.