Jobb, ha figyelünk!

24 perce

Szeptembertől jön a kamerás bírság: így szórják ki a százezres csekkeket az autósokra

A biztonsági öv nemcsak életet menthet, hanem a pénztárcánkat is megóvhatja. 2025. szeptember 18-tól ugyanis új szabályozás lép életbe, amelynek értelmében a biztonsági öv használatát kamerák is figyelik, és mulasztás esetén akár több százezres bírság is érkezhet.

Szeptembertől jön a kamerás bírság: így szórják ki a százezres csekkeket az autósokra

Halálos balesettől menthet meg minket a biztonsági öv.

Forrás: MW

Fotó: Huszár Márk

A biztonsági öv nemcsak baleset esetén nyújt védelmet, hanem komoly bírságoktól is megkímélheti az autósokat. Július 5-től módosult a közlekedési törvény: ha az utas nem kapcsolja be az biztonsági övet, a következményeket nem ő, hanem a jármű vezetője – pontosabban az üzembentartó – viseli. Ez az úgynevezett objektív felelősség elve, amelyet eddig főként a gyorshajtásoknál alkalmaztak.

biztonsági öv használat kapcsán súlyosabb az ellenőrzés
A változás középpontjában a biztonsági öv áll, amelynek használatát mostantól nem az utasoktól, hanem a sofőrtől kérik számon.
Fotó: Berán Dániel / Forrás: MW

Miként változik a szabályozás?

  • 2025. július 5-től már életbe lépett: az utasok biztonsági öv-használatáért a sofőr (üzembentartó) felel.
  • Szeptember 18-tól: hatályba lép az a rendelet is, amely pontosan meghatározza a kiszabható bírság összegét.

A jogszabály kimondja: a rendőrség már nemcsak megállításkor, hanem kamerafelvételek (például VÉDA-kapuk) alapján is bírságolhat. A csekk egyenesen a jármű üzembentartójának postaládájába érkezik.

Mekkora bírságra számíthat, aki nem kapcsolja be az övet?
A büntetés személyenként külön-külön kerül kiszabásra, tehát minden bekötetlen utas növeli az összeget.

Lakott területen belül: 20 000 Ft / fő

Lakott területen kívül: 30 000 Ft / fő

Autóúton és autópályán: 40 000 Ft / fő

Egy gyakorlati példa, hogy amennyiben  egy négytagú társaság nem használja az övet, és mindhárom útszakaszon (belterület, külterület, autópálya) rögzítik őket, a bírság akár 360 000 forint is lehet.

Halálos lehet a biztonsági öv használatának elmulasztása

A változásokról már korábbi cikkünkben is beszámoltunk. Itt Katona Ágnes szakoktató a téma kapcsán kiemelte, a Baranya Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság egyik ülésén is szó esett a biztonsági öv elengedhetetlen szerepéről, és arról is, hogy a baleset-megelőzés az elsődleges szempontja az új szabályozásoknak.

Azóta azonban szomorú események is felhívták a figyelmet a problémára. Az augusztus 17-én történt baranyai baleset is jól mutatja, milyen súlyos következményekkel járhat a biztonsági öv használatának elmulasztása. 

A 66-os úton történt tragédiában egy 60 év körüli férfi vesztette életét, miután járműve lesodródott az útról, és az ütközés erejétől kirepült az autóból. Információk szerint nem viselt biztonsági övet.

Ez a szomorú eset ismét rávilágít arra, hogy az öv becsatolása nemcsak a bírságok elkerülése miatt fontos, hanem élet-halál kérdése is lehet. Az új szabályozások célja pontosan az, hogy megelőzzenek hasonló tragédiákat: egyetlen mozdulat – a biztonsági öv bekapcsolása – életet menthet.

