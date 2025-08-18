Öt új bemutatóval jön a Bóbita Bábszínház 2025/26-os évada (GALÉRIA+VIDEÓ)

A Bóbita Bábszínház új előadásai

Az idei szezon különösen intenzívnek ígérkezik, hiszen öt új bemutatóval készül a társulat:

Ali király ünnepi vacsorája, Bemutató: 2025. augusztus 23.

Körbe, körbe, karikába, Bemutató: 2025. szeptember 6.

Répamese, Bemutató: 2025. október 11.

MacbeTT, Bemutató: 2026. március 14.

Amália, Bemutató: 2026. április 25.

Az első premierre tehát már a héten sor kerül: augusztus 23-án a Szamárfül Fesztivál keretében mutatják be az Ali király ünnepi vacsoráját. A darab története szerint Ali király birodalmában soha senki sem főz, mert mindenki tudja, hogy a király főzi a legfinomabb ételeket. Ali király pedig mindenkinek szed varázserejű merőkanalával a finomságokból, mert aki szeret, az etet. Ám egy napon rejtélyes módon eltűnik e különleges tárgy, és félő, hogy valaki szántszándékkal vitte el!

A korábbi évadok sikeres előadásai közül több továbbra is műsoron marad, így a közönség a régi kedvencekkel is találkozhat.

A Bóbita Bábszínház társulata a sajtótájékoztatón

Fotó: Kovács Liliána

Kiállítások a bábszínházban

A Bóbita Bábszínház nemcsak előadásokkal, hanem kiállításokkal is várja a családokat a bábmúzeumban. Ősszel a békéscsabai Napsugár Bábszínház bábgyűjteményéből látható válogatás, januártól pedig az Országos Színháztörténeti Múzeum bábgyűjteményéből érkezik egy különleges tárlat.