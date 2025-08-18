augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu videó

49 perce

Öt új bemutatóval jön a Bóbita Bábszínház 2025/26-os évada (GALÉRIA+VIDEÓ)

Címkék#bama.hu videó#Sramó Gábor#évad#Bóbita Bábszínház

A Bóbita Bábszínház társulata augusztus 18-án tartotta évadnyitó rendezvényét a Kós Lajos teremben. Szó esett a következő évad terveiről, a közelgő premierek mellett visszatekintve az elmúlt hónapokra is.

Tóth Viktória

Sramó Gábor igazgató beszámolójában kiemelte: a 2024/25-ös évadban összesen 231 előadást tartottak, amelyeket több mint 30 ezer néző látogatott meg. A Bóbita Bábszínház bérleteseinek száma 3433 volt, a nyári napközis táborok pedig telt házzal zajlottak.

Sramó Gábor, a Bóbita Bábszínház igazgatója
Sramó Gábor, a Bóbita Bábszínház igazgatója számolt be a tervekről
Fotó: Kovácsi Liliána

– Egy jó évadot tudhatunk magunk mögött. Külföldi vendégjátékokkal, fesztiválrészvételekkel, így bátran mondhatom, hogy sikeres évet zártunk. Bízom benne, hogy az idei évad legalább ilyen eredményes lesz – mondta az igazgató. Hozzátette: nagy öröm számára, hogy a társulat nem változott, csak egy új munkatárssal bővült a csapat, Ludvig Gábor díszítő-színpadmesterrel, aki korábban már dolgozott a Bóbitában.

Megnyitotta a Bóbita Bábszínház a 2025-26-os évadát

Fotók: Kovács Liliána

A Bóbita Bábszínház új előadásai

Az idei szezon különösen intenzívnek ígérkezik, hiszen öt új bemutatóval készül a társulat:

  • Ali király ünnepi vacsorája, Bemutató: 2025. augusztus 23.
  • Körbe, körbe, karikába, Bemutató: 2025. szeptember 6.
  •  Répamese, Bemutató: 2025. október 11.
  • MacbeTT, Bemutató: 2026. március 14.
  • Amália, Bemutató: 2026. április 25.

Az első premierre tehát már a héten sor kerül: augusztus 23-án a Szamárfül Fesztivál keretében mutatják be az Ali király ünnepi vacsoráját.  A darab története szerint Ali király birodalmában soha senki sem főz, mert mindenki tudja, hogy a király főzi a legfinomabb ételeket. Ali király pedig mindenkinek szed varázserejű merőkanalával a finomságokból, mert aki szeret, az etet. Ám egy napon rejtélyes módon eltűnik e különleges tárgy, és félő, hogy valaki szántszándékkal vitte el!

A korábbi évadok sikeres előadásai közül több továbbra is műsoron marad, így a közönség a régi kedvencekkel is találkozhat.

A Bóbita Bábszínház társulata a sajtótájékoztatón
Fotó: Kovács Liliána

Kiállítások a bábszínházban

A Bóbita Bábszínház nemcsak előadásokkal, hanem kiállításokkal is várja a családokat a bábmúzeumban. Ősszel a békéscsabai Napsugár Bábszínház bábgyűjteményéből látható válogatás, januártól pedig az Országos Színháztörténeti Múzeum bábgyűjteményéből érkezik egy különleges tárlat.

 

Bama.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu