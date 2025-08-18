49 perce
Öt új bemutatóval jön a Bóbita Bábszínház 2025/26-os évada (GALÉRIA+VIDEÓ)
A Bóbita Bábszínház társulata augusztus 18-án tartotta évadnyitó rendezvényét a Kós Lajos teremben. Szó esett a következő évad terveiről, a közelgő premierek mellett visszatekintve az elmúlt hónapokra is.
Sramó Gábor igazgató beszámolójában kiemelte: a 2024/25-ös évadban összesen 231 előadást tartottak, amelyeket több mint 30 ezer néző látogatott meg. A Bóbita Bábszínház bérleteseinek száma 3433 volt, a nyári napközis táborok pedig telt házzal zajlottak.
– Egy jó évadot tudhatunk magunk mögött. Külföldi vendégjátékokkal, fesztiválrészvételekkel, így bátran mondhatom, hogy sikeres évet zártunk. Bízom benne, hogy az idei évad legalább ilyen eredményes lesz – mondta az igazgató. Hozzátette: nagy öröm számára, hogy a társulat nem változott, csak egy új munkatárssal bővült a csapat, Ludvig Gábor díszítő-színpadmesterrel, aki korábban már dolgozott a Bóbitában.
A Bóbita Bábszínház új előadásai
Az idei szezon különösen intenzívnek ígérkezik, hiszen öt új bemutatóval készül a társulat:
- Ali király ünnepi vacsorája, Bemutató: 2025. augusztus 23.
- Körbe, körbe, karikába, Bemutató: 2025. szeptember 6.
- Répamese, Bemutató: 2025. október 11.
- MacbeTT, Bemutató: 2026. március 14.
- Amália, Bemutató: 2026. április 25.
Az első premierre tehát már a héten sor kerül: augusztus 23-án a Szamárfül Fesztivál keretében mutatják be az Ali király ünnepi vacsoráját. A darab története szerint Ali király birodalmában soha senki sem főz, mert mindenki tudja, hogy a király főzi a legfinomabb ételeket. Ali király pedig mindenkinek szed varázserejű merőkanalával a finomságokból, mert aki szeret, az etet. Ám egy napon rejtélyes módon eltűnik e különleges tárgy, és félő, hogy valaki szántszándékkal vitte el!
A korábbi évadok sikeres előadásai közül több továbbra is műsoron marad, így a közönség a régi kedvencekkel is találkozhat.
Kiállítások a bábszínházban
A Bóbita Bábszínház nemcsak előadásokkal, hanem kiállításokkal is várja a családokat a bábmúzeumban. Ősszel a békéscsabai Napsugár Bábszínház bábgyűjteményéből látható válogatás, januártól pedig az Országos Színháztörténeti Múzeum bábgyűjteményéből érkezik egy különleges tárlat.
