Hihetetlen, mi került horogra Mohácsnál – rekordmennyiséget zsákmányolt a horgászpáros, rettegés jöhet?

A nem mindennapi busa fogás részleteiről az oldal azt írta, hogy az igen eredményes, egy párt alkotó horgászok immár két éve rendszeresen járnak célzottan pecázni az inváziós planktonevőkre. Augusztus elsején, pénteken este Mohácson, a Külső-Béda holtágon kezdték meg az úszós horgászatot emelkedő vízszint mellett. Három métert jött fel a víz azon a helyen, ahol általában tábort szoktak verni.

Busa, busa hátán - Fotó: Pecaverzum

„Meglepetésünkre nagyon sokan horgásztak, azt hittünk, busafogó verseny van. Este elcsíptük egy horgásztársunk fogását, ő említette, hogy egész nap ez az egy busa érkezett, nem sikerült senkinek sem fogni a parton” – mesélte a Pecaverzumnak Kovács Zsuzsanna és Takács József, akiknek ez a hír egyáltalán nem szegte a kedvét.

„Nagy sok szemetet, hordalékot hozott az áradás, nagy fákat, ágakat, olyan volt a víz, mint a szántás. Kihívás volt így a horgászni. Sok halvesztésünk volt a hordalék miatt, mivel nem tudtunk rendesen bevágni és fárasztani sem” – ecsetelték a horgász oldalnak a pecát nehezítő körülményeket, amelyeket azonban összességében sikerült legyőzniük.

Ráadásul a helyzetet tetézte, hogy szombaton 21 óra 30 perckor megérkezett a vihar hatalmas széllel, villámlással, szakadó esővel. A busavadászatot fel kellett függeszteni. A horgászok beültek a kocsiba, és várták a reggelt. Reggel 9 óra körül tudták újrakezdeni a pecát, és miután még szákba tereltek párat, összegezték az eredményeket. Összesen 53 darab halat fogtak 320 kilogramm mennyiségben. Az átlag 6 kiló körül volt, de akadtak 15-17 kilósak is – ismertette a Pecaverzum, amelynek a horgászok azt is elárulták, hogy a fentiekkel megdőlt saját egyéni rekordjuk is.

„Mindig úszós módszerrel, mindenféle alapozóetetés nélkül üres horoggal fogjuk a busákat planktontablettával” – árulták el az egyszerű, de hatékony módszert a horgászok, akik augusztus második hétvégéjén visszatérték ugyanarra a helyszínre, és további 33 busával csökkentették az állományt. A két hétvége alatt összesen 86 halat írtak be a fogási naplójukba, ami 423 kilogrammot tett ki. A Pecaverzum kitért arra is, hogy a horgászpáros tavalyi teljesítményük is roppant figyelemre méltó: 3532 kiló busát fogtak. Ez ugyanis a teljes magyarországi, 141,5 tonnás busafogás 2,5 százaléka.