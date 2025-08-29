Durván emelkedik a buszjegy ára Pécsen, bérlet is drágább lesz

A Tüke Busz Zrt.-nél a költségek 2019-ben még 5,6 milliárdra rúgtak, de a covidos időszakban némi csökkenés történt. 2022-től viszont folyamatos növekedés figyelhető meg 5,9 milliárdról 7,3 milliárdra emelkedtek a kiadások 2024-re. Az önkormányzat szerint ez a 30%-os növekedés leginkább az üzemanyagárak, a bérköltségek, a fenntartási kiadások emelkedésével magyarázható. Mindezekkel szemben a jegy- és bérletértékesítés árbevétele 2019-ben még 2,3 milliárd volt, ez visszaesett 1,6 milliárdra, ami ugyan emelkedett, de nem érte el a 2019-es szintet. Azaz a jegy- és bérletárbevétel nem tért vissza a járvány előtti szintre, a pécsi közösségi közlekedés fenntarthatósága egyre nagyobb külső támogatást igényel, illetve az önkormányzat szerint díjemelésre is készteti a fennálló működési rendszert. Mindezek alapján a pénteki közgyűlésen arról dönthetnek, hogy a buszjegy ára 25 százalékkal, a bérletek pedig 4-5 százalékkal emelkednének. A pótdíjakat is megtoldanák pár ezerrel.

Ha elfogadják pénteken, akkor így alakulnak a bérlet és a buszjegy árak

Ennyi jön be a megemelt bérlet- és buszjegy árakból

Az emelésekből közel 210 milliós pluszbevételt várnak el, és elvileg a befolyó többlet pénz felét a sofőröknek már februárban beígért teljes béremelés finanszírozására fordítanák. Ezzel a lépéssel szeretnék a szombattól kezdődő sztrájk méregfogát is kihúzni. Számolnak ugyan azzal is, hogy a közlekedési szakma általános alapadataira hivatkozva egy bérletáremelés 1,3%-os utaslemaradást eredményezhet, de abban bíznak, hogy a bérletesek ezt még elviselik. A baloldali városvezetés azzal is igyekszik alátámasztani a döntés jogosságát, hogy csak az iparosabb Győrben kedvezőbbek a díjtételek. Az persze kérdés, hogy az összehasonlításban szereplő városokban (Debrecen, Miskolc, Győr és Szeged) a szolgáltatás színvonala mennyivel lehet magasabb, jobb mint a baranyai vármegyeszékhelyen.

Összehasonlították az árakat, a szolgáltatásokat nem

Amikor még kellettek a választók neki

Péterffy Attila, pécsi polgármester 2019-ben még azt közölte, hogy "amennyiben polgármester leszek, a buszjegyek árát jelentősen csökkenteni fogom!" Azóta újraválasztották a pécsiek, de csökkentésre nem került sor. Ellenben szűkítették a járatokat, így gyengébb szolgáltatásért kellett ugyanannyit fizetnie eddig is a pécsieknek.