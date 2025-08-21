Büszkeség: Hősies baranyai tűzoltók kaptak óriási elismerést

Augusztus huszadika alkalmából a katasztrófavédelem számos munkatársa vehetett át elismerést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Az augusztus 19-én, kedden tartott ünnepségen két baranyai tűzoltó is a díjazottak között volt.

Windischmann Dávid

Fotó: RSOE

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Somkövi József tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Sellyei Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjének.

Az Amerikai Egyesült Államokban megrendezett 2025. évi Rendőr és Tűzoltó Világjátékokon nyújtott kiemelkedő sportteljesítménye elismeréseként dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója ajándéktárgyat adományozott a lépcsőfutás versenyszámban kategóriájában elért első helyezése elismeréseként Windischmann Dávid Roland tűzoltó főhadnagynak, a Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokának.

A szigetvári tűzoltó elképesztő teljesítményéről, amerikai élményeiről és a lépcsőfutás világáról a Katasztrófavédelem Magazin legújabb számában, a július-augusztusi lap 20-21. oldalán olvashatnak.

A díjazottak teljes listája ezen a linken elérhető.