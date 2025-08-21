augusztus 21., csütörtök

Lánglovagok

1 órája

Büszkeség: Hősies baranyai tűzoltók kaptak óriási elismerést

Címkék#BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság#elismerés#tűzoltó

Baranyai tűzoltókat ismertek el állami ünnepünk alkalmából – tette közzé az örömhírt a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Bama.hu

Augusztus huszadika alkalmából a katasztrófavédelem számos munkatársa vehetett át elismerést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Az augusztus 19-én, kedden tartott ünnepségen két baranyai tűzoltó is a díjazottak között volt.

Windischmann Dávid Fotó: RSOE
Windischmann Dávid
 Fotó: RSOE

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Somkövi József tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Sellyei Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjének.

Az Amerikai Egyesült Államokban megrendezett 2025. évi Rendőr és Tűzoltó Világjátékokon nyújtott kiemelkedő sportteljesítménye elismeréseként dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója ajándéktárgyat adományozott a lépcsőfutás versenyszámban kategóriájában elért első helyezése elismeréseként Windischmann Dávid Roland tűzoltó főhadnagynak, a Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokának.

A szigetvári tűzoltó elképesztő teljesítményéről, amerikai élményeiről és a lépcsőfutás világáról a Katasztrófavédelem Magazin legújabb számában, a július-augusztusi lap 20-21. oldalán olvashatnak.

A díjazottak teljes listája ezen a linken elérhető.

 

