Büszkeség: nem akármilyen elismerésben részesült a Pécsi Egyházmegye papja

Szekszárd városáért, az ott élők közösségéért végzett szolgálata elismeréseként vehette át a Pro Urbe díjat Petkó Tamás, a Pécsi Egyházmegye szekszárdi plébánosa.

Az augusztus 20-i ünnepi közgyűlésen adták át a város kitüntetéseit, köztük a Pro Urbe, azaz Városért emlékplakettet, amelyet idén Petkó Tamás plébánosnak ítéltek oda.

Petkó Tamás kapott kitüntetést. Fotó: Kiss Albert

A díjazott 1963-ban született Pécsen, 1990-ben szentelték pappá. 2017 óta szolgál Szekszárdon plébánosként. 

A méltatás szerint különösen elkötelezett a közösségépítés és a fiatalok iránt: rendszeresen tart szentmiséket és katekéziseket a diákok számára, hogy minél többen megismerjék az Egyház tanítását.

 

