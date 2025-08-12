19 órája
Undorító: Csótányok lepték el az egyik pécsi buszmegállót (VIDEÓ)
Nem véletlenül akadt ki olvasónk, aki videóra vette a rovarokat. Manapság rájár a rúd a buszmegállókra Pécsen.
Csótányok lepték el a Zsolnay szobornál található buszmegállót, olvasónk videót is készített a rovarokról. Az elmúlt időszakban történt rongálás, ordítozás és egyéb finomságok a pécsi belvárosban, ez azonban sokaknál kiverte a biztosítékot.
Rengeteg mindent ellehet fogadni, ott van például a múltkori rongálás, amikor valami őrült összetörte a buszmegállót az Árkádnál, erről az érintetten kívül senki nem tehet, de azért a csótányok már egy más kategória. Szerintem nem kell részleteznem, hogy mit gondoltunk ott jó pár leendő utastársammal együtt, akikkel vártunk a buszra.
Írta érthető módon dühödten olvasónk videójához a kommentárt.
A törött buszmegálló jobb, mint a bogaras?
Kicsivel több, mint egy hete számoltunk be arról, hogy augusztus 3-án hajnalban valaki összetűzésbe keveredett az Árkád felső bejáratánál található buszmegállóval (Rákóczi út), végül pedig utóbbi húzta a rövidebbet. Az illetékesek reggelre eltüntették a nyomokat, olvasónk azonban szemfüles volt és még letudta fotózni a bűncselekményt. Értesüléseink szerint a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz nem érkezett bejelentés az eset kapcsán.
Ilyen egy buli utáni hajnal Pécsen: elképesztő rongálás a belvárosban (FOTÓK+VIDEÓ)
Bama.hu videó
- Nagy a felháborodás: újra meggyulladt az illegális szemétlerakó
- Balhés éjszaka Pécsen − rendőrök lepték el a Centrum parkolót (VIDEÓ)
- Döbbenetes! Vízbe fulladhatott valaki Orfűn (VIDEÓ)
- Ragadozó járja a pécsi belvárost, vajon milyen állatról lehet szó? (VIDEÓ)
- Hatalmas robbanás Pécsen: óriási lángok csaptak fel (VIDEÓ)