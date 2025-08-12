augusztus 13., szerda

Undorító: Csótányok lepték el az egyik pécsi buszmegállót (VIDEÓ)

Nem véletlenül akadt ki olvasónk, aki videóra vette a rovarokat. Manapság rájár a rúd a buszmegállókra Pécsen.

Bama.hu

Csótányok lepték el a Zsolnay szobornál található buszmegállót, olvasónk videót is készített a rovarokról. Az elmúlt időszakban történt rongálás, ordítozás és egyéb finomságok a pécsi belvárosban, ez azonban sokaknál kiverte a biztosítékot. 

buszmegálló Pécsen
Ellepték a buszmegállók a rovarok, úgy tűnt, mintha egy közeli épület alól másztak volna elő.

 

Rengeteg mindent ellehet fogadni, ott van például a múltkori rongálás, amikor valami őrült összetörte a buszmegállót az Árkádnál, erről az érintetten kívül senki nem tehet, de azért a csótányok már egy más kategória. Szerintem nem kell részleteznem, hogy mit gondoltunk ott jó pár leendő utastársammal együtt, akikkel vártunk a buszra. 

Írta érthető módon dühödten olvasónk videójához a kommentárt. 

A törött buszmegálló jobb, mint a bogaras?

Kicsivel több, mint egy hete számoltunk be arról, hogy augusztus 3-án hajnalban valaki összetűzésbe keveredett az Árkád felső bejáratánál található buszmegállóval (Rákóczi út), végül pedig utóbbi húzta a rövidebbet. Az illetékesek reggelre eltüntették a nyomokat, olvasónk azonban szemfüles volt és még letudta fotózni a bűncselekményt. Értesüléseink szerint a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz nem érkezett bejelentés az eset kapcsán.

 

