augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

46 perce

Bűz lengte be Pécset, így élte meg olvasónk

Címkék#bűz#önkormányzat#katasztrófavédelem

Szerda reggel sokan bosszankodva indultak útnak, ugyanis a pécsi, Budai városrészben orrfacsaró bűz volt. Többen úgy írták le a jelenséget, mintha trágyaszag terjedt volna a környéken.

Tóth Viktória
Bűz lengte be Pécset, így élte meg olvasónk

A kép illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Krakenimages.com

Hírportálunkon is beszámoltunk a bosszantó bűzről, de a katasztrófavédelemhez sem riasztás, sem pedig bejelentés nem érkezett a témában.

– A penetráns bűzzel kapcsolatosan elmondanám, én hívtam a 112-őt, ahol azt mondták ez nem az ő hatáskörük. És kérdezte, hogy beszéltem-e a csatornázási művekkel, és azt mondta hívjam az önkormányzatot. Azt feleltem hogy augusztus 20. van, és letettem. Ezután hívtam az önkormányzatot, majd a pécsi katasztrófavédelmet, ahol nem vették fel a telefont. Így persze hogy nem érkezik bejelentés

 – írta le a vele történteket olvasónk.

A hasonló esetek nem először okoznak kellemetlenséget a Budai városrészben vagy Kertvárosban. A korábbi tapasztalatok alapján a jelenség összefügghet a környéken zajló mezőgazdasági munkálatokkal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu