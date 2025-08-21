1 órája
Bűz lengte be Pécset, így élte meg olvasónk
Szerda reggel sokan bosszankodva indultak útnak, ugyanis a pécsi, Budai városrészben orrfacsaró bűz volt. Többen úgy írták le a jelenséget, mintha trágyaszag terjedt volna a környéken.
A kép illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Krakenimages.com
Hírportálunkon is beszámoltunk a bosszantó bűzről, de a katasztrófavédelemhez sem riasztás, sem pedig bejelentés nem érkezett a témában.
– A penetráns bűzzel kapcsolatosan elmondanám, én hívtam a 112-őt, ahol azt mondták ez nem az ő hatáskörük. És kérdezte, hogy beszéltem-e a csatornázási művekkel, és azt mondta hívjam az önkormányzatot. Azt feleltem hogy augusztus 20. van, és letettem. Ezután hívtam az önkormányzatot, majd a pécsi katasztrófavédelmet, ahol nem vették fel a telefont. Így persze hogy nem érkezik bejelentés
– írta le a vele történteket olvasónk.
A hasonló esetek nem először okoznak kellemetlenséget a Budai városrészben vagy Kertvárosban. A korábbi tapasztalatok alapján a jelenség összefügghet a környéken zajló mezőgazdasági munkálatokkal.