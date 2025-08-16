Célegyenes: megkezdődik a pécsi Nemzeti Casino teljeskörű felújítása (FOTÓK)

Az MCC sajtóközleménye szerint a kivitelező átvette az építési területet, és a szükséges biztonsági intézkedések betartása, valamint a pécsiek tájékoztatása mellett hozzálát a munkálatokhoz. A most induló beruházás Pécsen 2010 óta az egyik legnagyobb léptékű és jelentőségű fejlesztés, amely során a pécsi belváros egyik történelmi épülete újul meg és munkát is biztosít a helyieknek.

Az MCC megmenti az épületet: a pécsiek találkozóhelye és a tehetségek képzési központja lesz

A több mint 150 éves épület már két évtizede üresen és használaton kívül áll, állapota pedig az elmúlt években drámai mértékben romlott. Sokáig senki nem vállalkozott arra, hogy megmentse ezt a kiemelkedő értéket képviselő ingatlant. A Mathias Corvinus Collegium azonban zászlajára tűzte, hogy újjáéleszti a történelmi épületet úgy, hogy megőrzi értékeit. Ezen túlmenően visszaadja régi rangját, és új, közösségi funkcióval látja el, amelyet a 21. századi igényeket is kielégítő, átfogó – értékvédelmi, építészeti, szerkezeti, gépészeti, használati – rekonstrukció keretében valósít meg.

A felújítást követően az épület ismét a pécsiek és a baranyaiak életének fontos központja lesz: otthont ad rendezvényeknek, konferenciáknak, kulturális programoknak, működik majd benne vendéglátóegység és könyvtár, valamint több mint 300 tehetséges diák tanulhat itt tízéves kortól egészen az egyetemi diploma megszerzéséig, sőt, azon túl is.

Az MCC a pécsi egyetemi kollégiumi férőhelyek bővítéséhez is hozzájárul: a telek Mária utcai részén több mint 100 diák számára létesít korszerű kollégiumot. A tervek része egy zöld udvar kialakítása, valamint egy új gyalogos passzázs megépítése, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd a Király utca és a Mária utca között, ezzel is erősítve a belváros pezsgő közösségi életét.