Családias környezetben ismerkedhetünk mindenki kedvencével

Augusztus 29-én 11 órától Sombereken, a Rittlinger Családi Farm melletti kukoricatáblában kerül sor a Kukorica Fajtabemutatóra, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. A program 10:30-tól érkezéssel kezdődik, majd a hivatalos megnyitó és köszöntők után 11:10-től a különböző fajtasorok bemutatására kerül sor. A rendezvény zárásaként ebéddel várják a résztvevőket. A bemutató kiváló lehetőség arra, hogy a gazdálkodók és szakemberek közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a korszerű hibridekről és a legújabb termesztési irányzatokról.