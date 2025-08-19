Csípd meg a nyár utolsó löketét! Így juthatsz el Baranyából egyszerűen a magyar tengerhez

A balatoni buszjáratok idén is rendkívül népszerűek – Komlóról a Balaton számos déli parti települése és Zalakaros is átszállás nélkül érhető autóbusszal egész nyáron, a tanév befejeződése óta közlekedő járatokat, főként az első hónapban kiemelkedően sokan vették igénybe.

A Komlói Autóbuszos Tömegközlekedés Blog közlése szerint a 2021 óta közlekedő, 7.35-kor induló Komló - Balatonlelle - Zalakaros járat a közkedvelt, melegvizes zalakarosi fürdőtől 16.53-kor indul vissza. Az autóbusz pénteki, szombati és vasárnapi napokon közlekedik - illetve augusztus 20-án is - egészen augusztus 31-ig.

A magyar tengerhez való eljutást idén nyáron már egy új járat is segíti - a Komlóról szintén 7.35-kor induló busz szabad- és munkaszüneti napokon Fonyód, Vasútállomás megállóhelyig közlekedik. Visszafelé onnan is indul 18.28-kor és csak Komlóig közlekedik.