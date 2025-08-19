augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Még hűsölhetünk

1 órája

Csípd meg a nyár utolsó löketét! Így juthatsz el Baranyából egyszerűen a magyar tengerhez

Címkék#magyar tenger#nyár#buszjárat

Wald Kata

A balatoni buszjáratok idén is rendkívül népszerűek – Komlóról a Balaton számos déli parti települése és Zalakaros is átszállás nélkül érhető autóbusszal egész nyáron, a tanév befejeződése óta közlekedő járatokat, főként az első hónapban kiemelkedően sokan vették igénybe. 

A Komlói Autóbuszos Tömegközlekedés Blog közlése szerint a 2021 óta közlekedő, 7.35-kor induló Komló - Balatonlelle - Zalakaros járat a közkedvelt, melegvizes zalakarosi fürdőtől 16.53-kor indul vissza. Az autóbusz pénteki, szombati és vasárnapi napokon közlekedik - illetve augusztus 20-án is - egészen augusztus 31-ig.

A magyar tengerhez való eljutást idén nyáron már egy új járat is segíti - a Komlóról szintén 7.35-kor induló busz szabad- és munkaszüneti napokon Fonyód, Vasútállomás megállóhelyig közlekedik. Visszafelé onnan is indul 18.28-kor és csak Komlóig közlekedik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu