Nem fog fájni?

1 órája

Rendkívüli: csőd szélén Pécs, a hetén durva dolgok dőlhetnek el

15 milliós Majka koncertre még futja, de hamarosan kiderül, hogy Pécsen milyen közszolgáltatásokat érintenek a megszorítások. Pécs táncol a csőd szélén.

Bama.hu
A pénztárcánk bánhatja

Durva és válságos ősz elé nézhet Pécs, miután a hiába vettek fel másfél milliárdos hitelt a baloldali városatyák, az önkormányzat továbbra is csőd szélén táncol – így foglalható össze mindez, amit városházi forrásainktól megtudtunk. Nyár előtt derült ki, hogy az önkormányzat háza táján súlyos pénzügyi gondok vannak, mert már akkor arról beszéltek, hogy 300 millió hiányzik a dolgozók kifizetéséhez, és a sofőrök béremelését sem akarták biztosítani. Mivel a csőd Pécsen már kézzel fogható közelségbe került, ezért egy városházi munkaanyag durva megszorításokra utalt. Ezek lényege az lenne, hogy szinte minden önkormányzati cégnél visszafognák a költéseket, ennek pedig kézzelfogható következménye, hogy nem lennének rendbe téve a közterületek, csúsztatnák a karbantartási munkákat.

Majka a csőd szélén tántorgó Pécsre tart
Csőd szélén van pénz Majkára Pécsen, nagyot nézhetnek a pécsiek hamarosan

Úgy értesültünk, hogy még az ősz előtt, vagy az ősz elején szeretnék a kérdést rövidre zárni, és akár rendkívüli közgyűlés összehívásával pontot tenni a megszorításokra, átalakításokra. 

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető szerint számos pontot nem tudnak támogatni, ugyanakkor vannak olyan lépések, amiket már korábban meg kellett volna tennie a városvezetésnek, hogy ne jussanak el ide. 

Az egyelőre kérdés, hogy milyen pontos intézkedési terveket visznek a közgyűlés elé most, hiszen a korábbi, a városi cégektől, intézményektől bekért, a megszorításokra vonatkozó halmaz komoly ellenállásba ütközött a képviselőknél. Akkor megírtuk, hogy olyan intézkedésekre kell gondolni, mint hogy nem költenének a közvilágítás karbantartására, kevesebb pénz jutna a pécsi parkerdők gondozására, a kaszálásokra, a fametszésekre vagy éppen a szociális tűzifaprogramra. Az utcák és terek így koszosabbak lehetnek, a téli síkosságmentesítésen is spórolhatnának. Különböző jegyáremelések, létszámstop is szóba került. 

Majka belefér, hiába tántorog Pécs a csőd szélén

A baloldali önkormányzatot ugyanakkor nem igazán zavarja, hogy a csőd szélén tántorog és baloldali hitelben úszik. Az önkormányzat nagyot álmodott: az ex-DK-s és ex-LMP-s tiszásoknak kedves ózdi előadó, Majka lép fel Pécs város napján. Hazánk egyik legdrágább előadójának, Majkának 15 millió forint csurran-cseppen a város napján. A csavar a történetben az, hogy a kormányellenes hangulatkeltésben is jeleskedő Majkának az a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. fizet, amelyet az Orbán-kormány tart életben azzal, hogy egy évtizede évente milliárdos összeggel segíti. A támogatás nélkül vagy a pécsiek vagy a városi kulturális életre vehettek volna már keresztet, vagy pedig az önkormányzatot húzta volna még nagyobb mélységbe ennek a területnek a finanszírozása.

 

