Ez menekülőút lehetett volna, de most a csőd fenyegeti Pécs városát
Lenne megoldás, hogy ne kerüljön újra a szakadék szélére Pécs. Egymilliárd forintot is lehetett volna fogni; a csőd Pécs városában egyre erősebben fenyeget.
Forrás: MW
– Ha tavaly a nemzeti oldalnak szavaznak teljes többséget, illetve, ha nem csak azzal lettek volna elfoglalva a baloldalon, hogy ne legyen semmilyen változás, akkor egy óriási, átfogó, mélyre ható, minden önkormányzati intézménynél, minden cégnél elvégzendő pénzügyi-jogi auditra került volna sor – mondta Csizmadia Péter, fideszes frakcióvezető. Ezzel kiderült volna, hogy hol találhatók párhuzamosságok az önkormányzat működésében, és egy javaslatcsomag alapján vették volna sorra ezek megszüntetését. A csőd Pécs önkormányzatánál egyre fenyegetőbb: mint megírtuk, a pécsi baloldali városvezetés azért, hogy egyáltalán fizetéséket tudjon adni, 1,5 milliárdos kölcsönt vett fel, és már korábban kiderült az is, hogy egy nagyon erős megszorítócsomagra is bekértek már javaslatokat a városi cégektől.
– Meglátásom szerint azt az egymilliárd forintot meg tudtuk volna fogni, amit most a megszorító csomaggal akarnak behajtani, ezt egyébként meg lehetett volna úgy csinálni, hogy az ne fájjon a pécsieknek, tehát az önkormányzat meg tudna spórolni magán, illetve a működésben, az egész önkormányzati intézményen belül – tette hozzá a politikus.
Felesleges párhuzamok
– Gondoljunk csak bele, hogy például a Tüke Busznak és a Biokomnak van a legnagyobb buszos, teherautós parkja, de miért van külön a szervizelésre külön menedzsmentszervezet a Biokomnál is, és külön a Tükénél is? A különböző beszerzéseket miért nem lehet az önkormányzaton belül központosítani? Miért kell minden cégnek marketingosztály, vagy jogi osztály? Miért nem lehet ezeket összehúzni? – tette fel a kérdéseket.
Csizmadia úgy látja, hogy az önkormányzaton belül egy kontrolling céget kellene létrehozni, amelynek gyakorlatilag ezen háttérfeladatok ellátása volna munkája: a hr-t, a pénzügyet, a jogi feladatokat kapná meg. A szakma, az adott cégekre jellemző sajátos szakmai-műszaki irányítás maradna külön. Ugyanazokat a programokat, ugyanazokat az szakembereket lehetne alkalmazni, több cég esetében is.
Ezt kellene tenni, hogy a csőd Pécset ne fenyegesse
Egy ilyen szervezeti vizsgálatot minden ciklus elején el kellene végezni, alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, és ahhoz igazítva intézkedési javaslattervezet alapján dönteni.
– Nyilván rengeteg összetevős, sok száz, vagy akár sok ezer intézkedést jelent. Azonban, ha az adott cégnek egy cselekvési tervet kellene készítenie, hogy a következő egy-két évben annak fog megfelelni, és akkor utána ezen az úton végig kell csak menni, és végül nem kell arról beszélni, hogy nem tudunk fizetéseket adni. De ez munka, ez egy szakma: úgy hívják, hogy önkormányzati igazgatás – fogalmazott.
– Ha valaki nem is ért hozzá, akkor legalább vegyen igénybe ilyen szakembereket, akik ezt helyette meg tudják tenni. Nem feltétlenül kell Péterffy Attilának értenie ezekhez, neki elég lenne ilyen szakembereket felvenni például felesleges propagandisták helyett és ellenőrizni az elvégzett munkát – összegzett Csizmadia Péter.