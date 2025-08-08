Ez menekülőút lehetett volna, de most a csőd fenyegeti Pécs városát

– Ha tavaly a nemzeti oldalnak szavaznak teljes többséget, illetve, ha nem csak azzal lettek volna elfoglalva a baloldalon, hogy ne legyen semmilyen változás, akkor egy óriási, átfogó, mélyre ható, minden önkormányzati intézménynél, minden cégnél elvégzendő pénzügyi-jogi auditra került volna sor – mondta Csizmadia Péter, fideszes frakcióvezető. Ezzel kiderült volna, hogy hol találhatók párhuzamosságok az önkormányzat működésében, és egy javaslatcsomag alapján vették volna sorra ezek megszüntetését. A csőd Pécs önkormányzatánál egyre fenyegetőbb: mint megírtuk, a pécsi baloldali városvezetés azért, hogy egyáltalán fizetéséket tudjon adni, 1,5 milliárdos kölcsönt vett fel, és már korábban kiderült az is, hogy egy nagyon erős megszorítócsomagra is bekértek már javaslatokat a városi cégektől.

Egy alapos ráncfelvarrás ráférne az önkormányzatra is, hogy a csőd Pécset elkerülje Archív: Löffler Péter

– Meglátásom szerint azt az egymilliárd forintot meg tudtuk volna fogni, amit most a megszorító csomaggal akarnak behajtani, ezt egyébként meg lehetett volna úgy csinálni, hogy az ne fájjon a pécsieknek, tehát az önkormányzat meg tudna spórolni magán, illetve a működésben, az egész önkormányzati intézményen belül – tette hozzá a politikus.

Felesleges párhuzamok

– Gondoljunk csak bele, hogy például a Tüke Busznak és a Biokomnak van a legnagyobb buszos, teherautós parkja, de miért van külön a szervizelésre külön menedzsmentszervezet a Biokomnál is, és külön a Tükénél is? A különböző beszerzéseket miért nem lehet az önkormányzaton belül központosítani? Miért kell minden cégnek marketingosztály, vagy jogi osztály? Miért nem lehet ezeket összehúzni? – tette fel a kérdéseket.

Csizmadia úgy látja, hogy az önkormányzaton belül egy kontrolling céget kellene létrehozni, amelynek gyakorlatilag ezen háttérfeladatok ellátása volna munkája: a hr-t, a pénzügyet, a jogi feladatokat kapná meg. A szakma, az adott cégekre jellemző sajátos szakmai-műszaki irányítás maradna külön. Ugyanazokat a programokat, ugyanazokat az szakembereket lehetne alkalmazni, több cég esetében is.

Ezt kellene tenni, hogy a csőd Pécset ne fenyegesse

Egy ilyen szervezeti vizsgálatot minden ciklus elején el kellene végezni, alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, és ahhoz igazítva intézkedési javaslattervezet alapján dönteni.