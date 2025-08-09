A gyerekeknek szánt csörgő fulladást okozhat!

A kisgyerekeknek szánt csörgők jelentős része nem biztonságos – ezt állapította meg a Nemzeti Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFKH) nemrég zárult vizsgálata. Közlésük szerint az ellenőrzött termékek több mint a fele nem felelt meg a biztonsági előírásoknak.

A kisgyerekeknek szánt csörgők közt sok veszélyes termékre bukkant a hatóság

Fulladásveszélyt jelentő csörgőket is kiszűrt a hatóság

Összesen 20 különféle csörgőt ellenőrzött a hatóság – megállapításaik szerint a kemény műanyagból készültek könnyen eltörhetnek, az így keletkező éles darabok pedig sérülést okozhatnak, az eltört csörgőkből kikerülő apró műanyag golyók pedig fulladásveszélyt jelentenek. Voltak olyan játékok is, amelyek túl hosszú részeket tartalmaztak, így hányást idézhetnek elő, illetve fulladásveszélyesek. Több olyan plüss csörgőre is bukkantak, melyeknek a varrása nem volt megfelelő, a töltőanyag így könnyen a gyerek szájába kerülhet, ami szintén veszélyes. Az NFKH összegzése szerint egyes játékok halmozottan is tartalmazták ezeket a hibákat – volt olyan csörgő, amely egyszerre tört el, váltak ki belőle kis alkatrészek, és szakadása révén a töltőanyag is hozzáférhetővé vált. A vizsgált 20 termék közül 7 nem felelt meg a címkézési előírásoknak. Volt, hogy a 3 év alatti gyermekeknek való tiltás nem volt feltüntetve, és több esetben csak angol nyelvű figyelmeztetések szerepeltek a címkéken, magyar nyelvű tájékoztatás nélkül.