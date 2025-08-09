augusztus 9., szombat

Figyelmeztet a hatóság

17 perce

A gyerekeknek szánt csörgő fulladást okozhat!

Online veszélyes termék bejelentő felületet hozott létre a Nemzeti Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyerekeknek szánt csörgők vizsgálta során is sok hiányosságra bukkantak, az ellenőrzött termékek jelentős részéről kiderült, hogy nem biztonságos .

Wald Kata
A kisgyerekeknek szánt csörgők jelentős része nem biztonságos – ezt állapította meg a Nemzeti Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFKH) nemrég zárult vizsgálata. Közlésük szerint az ellenőrzött termékek több mint a fele nem felelt meg a biztonsági előírásoknak.

csörgő veszély
A kisgyerekeknek szánt csörgők közt sok veszélyes termékre bukkant a hatóság
Fotó: Szabolcs László / Forrás: MW

 

Fulladásveszélyt jelentő csörgőket is kiszűrt a hatóság

Összesen 20 különféle csörgőt ellenőrzött a hatóság – megállapításaik szerint a kemény műanyagból készültek könnyen eltörhetnek, az így keletkező éles darabok pedig sérülést okozhatnak, az eltört csörgőkből kikerülő apró műanyag golyók pedig fulladásveszélyt jelentenek. Voltak olyan játékok is, amelyek túl hosszú részeket tartalmaztak, így hányást idézhetnek elő,  illetve fulladásveszélyesek. Több olyan plüss csörgőre is bukkantak, melyeknek a varrása nem volt megfelelő, a töltőanyag így könnyen a gyerek szájába kerülhet, ami szintén veszélyes. Az NFKH összegzése szerint egyes játékok halmozottan is tartalmazták ezeket a hibákat – volt olyan csörgő, amely egyszerre tört el, váltak ki belőle kis alkatrészek, és szakadása révén a töltőanyag is hozzáférhetővé vált. A vizsgált 20 termék közül 7 nem felelt meg a címkézési előírásoknak. Volt, hogy a 3 év alatti gyermekeknek való tiltás nem volt feltüntetve, és több esetben csak angol nyelvű figyelmeztetések szerepeltek a címkéken, magyar nyelvű tájékoztatás nélkül.

A veszélyes termékek kiszűrését kiemelten fontosnak tartja a hatóság, ezért létrehozott egy egyszerűen használható, online veszélyes termék bejelentő felületet – https://nkfh.gov.hu/bejelentes/veszelyes-termekek –, ahol bárki jelezheti, ha olyan termékkel találkozik, amely veszélyt jelenthet a felhasználókra. A veszélyes termékek nyilvános, naprakész adatbázisa pedig elérhető a https://nkfh.gov.hu/veszelyes-termekek linken. 

 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
