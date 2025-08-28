Csövesek klubja alakult a Király utca végén! - VIDEÓ!

Az utóbbi időben több aggasztó jelenségre hívták fel figyelmünket a belvárosban, különösen a Király utca keleti felében. Az itt élők és az üzlettulajdonosok egyaránt arról számoltak be, hogy a környék állapota romlik, ami nemcsak a helyiek mindennapjait nehezíti meg, hanem a turisták számára is kedvezőtlen benyomást kelt. Forrásaink szerint a területen egyre gyakoribb a kéregetés, és több hajléktalan személy is rendszeresen tartózkodik itt, ami sokakban biztonsági és közterületi tisztasági aggályokat vet fel. A Király utca ezen része fontos összekötő szerepet töltene be a történelmi belváros és a Zsolnay Kulturális Negyed között, azonban a jelenlegi, csöves állapot miatt többen kerülik ezt az útvonalat.

A csövesek klubja megfelelő helyet talált magának

Csövesek klubja alakult

Olvasóink arról tájékoztatták szerkesztőségünket, hogy az egyik dohánybolt előtti padon az elmúlt napokban rendszeresen összegyűlik egy csövesekből, hajléktalanokból, bérkoldusokból álló társaság, amely nyíltan alkoholt fogyaszt, és jelenlétükkel zavarják a környék rendjét. Egyes beszámolók szerint a padokat emiatt sokan nem merik használni.

Elvitték a padot inkább Hasonló problémák korábban a közelben található, belvárosi Lyceum templom előtt is jelentkeztek: ott egy padot végül el kellett távolítani, mert állandó jelleggel szinte hajléktalan szállásként funkcionált. A csövesek pedig vizelettükkel gyalázták meg a templomot. Egyes vélemények szerint ennyi erővel az egész városban leszerelhetnék a padokat...

Itt egy pad volt, amit koszos lumpen alakok használtak, más utánuk csak a fertőzésveszélyt kockáztatva ülhetett volna le

Értesüléseink szerint a Közterület-felügyelet az elmúlt napokban többször igazoltatta az érintetteket, és helyszíni bírságot is kiszabott. A pécsi önkormányzatot, a rendőrséget és a közterület-felügyeletet is megkerestük, hogy megtudjuk, milyen intézkedéseket terveznek a problémás helyzet rendezésére, milyen lehetőségeik vannak.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a rendőrség minden bejelentésre reagál, a rendőrök a város egész területén maradéktalanul eleget tesznek törvényi kötelezettségeiknek, szükség esetén a megfelelő intézkedéseket megteszik. A nyomozóhatóság abban az esetben, amikor saját maga észleli a jogsértést, azonnal intézkedik a jogsértés megszüntetésére és az elkövető elfogására. Az esetleges jogsértések észlelésével kapcsolatos bejelentés a rendőrségnek minden esetben segítségére szolgál, amelyre a hatóság a rendelkezésre álló adatok ismeretében minden esetben reagál, és a közbiztonság fenntartása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

Továbbra is kérik, hogy az észlelt jogsértések esetén tegyünk bejelentést a 112 központi segélyhívó számon,

vagy névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán!

A pécsi önkormányzat és felügyelet egyelőre még nem válaszolt, amint megteszik, frissítjük a cikkünket.