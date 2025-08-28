1 órája
Csövesek klubja alakult a Király utca végén! - VIDEÓ!
Aggasztó jelenségek a pécsi Király utca keleti szakaszán. A rendőrség várja a bejelentéseket, mindenesetre csövesek klubja kezd kialakulni a helyszínen.
Az utóbbi időben több aggasztó jelenségre hívták fel figyelmünket a belvárosban, különösen a Király utca keleti felében. Az itt élők és az üzlettulajdonosok egyaránt arról számoltak be, hogy a környék állapota romlik, ami nemcsak a helyiek mindennapjait nehezíti meg, hanem a turisták számára is kedvezőtlen benyomást kelt. Forrásaink szerint a területen egyre gyakoribb a kéregetés, és több hajléktalan személy is rendszeresen tartózkodik itt, ami sokakban biztonsági és közterületi tisztasági aggályokat vet fel. A Király utca ezen része fontos összekötő szerepet töltene be a történelmi belváros és a Zsolnay Kulturális Negyed között, azonban a jelenlegi, csöves állapot miatt többen kerülik ezt az útvonalat.
Csövesek klubja alakult
Olvasóink arról tájékoztatták szerkesztőségünket, hogy az egyik dohánybolt előtti padon az elmúlt napokban rendszeresen összegyűlik egy csövesekből, hajléktalanokból, bérkoldusokból álló társaság, amely nyíltan alkoholt fogyaszt, és jelenlétükkel zavarják a környék rendjét. Egyes beszámolók szerint a padokat emiatt sokan nem merik használni.
Elvitték a padot inkább
Hasonló problémák korábban a közelben található, belvárosi Lyceum templom előtt is jelentkeztek: ott egy padot végül el kellett távolítani, mert állandó jelleggel szinte hajléktalan szállásként funkcionált. A csövesek pedig vizelettükkel gyalázták meg a templomot.
Egyes vélemények szerint ennyi erővel az egész városban leszerelhetnék a padokat...
Értesüléseink szerint a Közterület-felügyelet az elmúlt napokban többször igazoltatta az érintetteket, és helyszíni bírságot is kiszabott. A pécsi önkormányzatot, a rendőrséget és a közterület-felügyeletet is megkerestük, hogy megtudjuk, milyen intézkedéseket terveznek a problémás helyzet rendezésére, milyen lehetőségeik vannak.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a rendőrség minden bejelentésre reagál, a rendőrök a város egész területén maradéktalanul eleget tesznek törvényi kötelezettségeiknek, szükség esetén a megfelelő intézkedéseket megteszik. A nyomozóhatóság abban az esetben, amikor saját maga észleli a jogsértést, azonnal intézkedik a jogsértés megszüntetésére és az elkövető elfogására. Az esetleges jogsértések észlelésével kapcsolatos bejelentés a rendőrségnek minden esetben segítségére szolgál, amelyre a hatóság a rendelkezésre álló adatok ismeretében minden esetben reagál, és a közbiztonság fenntartása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
Továbbra is kérik, hogy az észlelt jogsértések esetén tegyünk bejelentést
- a 112 központi segélyhívó számon,
- vagy névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán!
A pécsi önkormányzat és felügyelet egyelőre még nem válaszolt, amint megteszik, frissítjük a cikkünket.
Nincs pénz még olajcserére sem...
A pécsi önkormányzat a minap ugyanakkor reagált arra, hogy a Pécsi Közterület-felügyeletnél nincs forrás a szolgálati autó olajcseréjére sem. Az önkormányzat megkeresésünkre most közölte, hogy
a felügyelet más városi cégekhez és intézményekhez hasonlóan, saját hatáskörben takarékoskodási intézkedésekről döntött. Ennek része egyes kifizetések időbeni elcsúsztatása. Ez nem azt jelenti, hogy az ősz folyamán nem szükséges az egyenruha-utánpótlást hivatott forrásokat, pénzt kifizetni a felügyelők felé, illetve a szolgálati gépjárművek aktuális javítását, pótlását elvégezni, finanszírozni.
Válaszolt a közterület-felügyelet
A Pécsi Közterület-felügyelet megkeresésünkre elmondta, a gyalogos járőreik folyamatos, visszatérő ellenőrzést végeznek a belvárosban, különös tekintettel a Király utca, Kossuth tér, valamint a Szent István tér környékére. Amennyiben szabálysértést tapasztalnak, megteszik a szükséges intézkedéseket, szankciókat alkalmaznak. Az említett trafik előtt közterületen történő alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt került sor bírság kiszabása.
A hatóság hozzátette: a közterületen történő csoportosulással, tartózkodással semmilyen szabályt nem sértenek, így ez ellen fellépni nem tudnak. Természetesen a rendőrséggel folyamatos kapcsolatban vannak és tisztában vannak a jelzett problémával, fenti szabálysértésekkel kapcsolatban ők is jogosultak eljárni.