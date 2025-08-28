augusztus 28., csütörtök

Előrelépés

Cziráki Attila a pécsi polgármesterrel egyeztetett az új Szív- és Érgyógyászati Centrum ügyében

Saját közösségi oldalán számolt be Cziráki Attila arról, hogy egyeztetett a pécsi polgármesterrel az új Szív- és Érgyógyászati Centrum ügyében.

A pécsi professzor már lapunkban is beszélt arról, hogy az álma egy új, európai színvonalú klinika létrehozása, ami a koszorúér-betegség, az agyi érbetegség és a perifériás végtagi érbetegség gyógyítását, megelőzését komplex módon, a lehető legmagasabb szinten végzi, ahol a pécsieket és a dél-dunántúliakat látnák el az elérhető legmagasabb szinten.

Ezügyben kereste fel most Péterffy Attila polgármestert – a bejegyzés szerint konstruktív, nyílt hangvételű megbeszélést folytattak. 

Cziráki Attila korábban elmondta: „A mai napig is legtöbb ember szív- érrendszeri betegségben hal meg, szinte nincs is olyan család, akit ne érintene ez a betegség valamilyen formában. Ezeket a tragédiákat azonban meg lehet és meg is kell előzni.”

 

 

