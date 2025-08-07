Laptopod van? Azonnal ellenőrizd a frissítéseket!

Egy komoly biztonsági rés miatt kritikus fontosságú, hogy Dell felhasználók haladéktalanul telepítsék a rendelkezésre álló frissítéseket. Hibát találtak Broadcom BCM5820X chipet használó ControlVault3 alkatrészben, amely elsősorban Dell Precision és Latitude laptopokban van jelen, és érzékeny adatokat kezelhet.

Több típusú Dell laptopot is érint a hiba.

Dell frissítés: azonnal végezd el, ha még nem tetted meg

A Dell support által kiadott DSA‑2025‑053 biztonsági tájékoztató öt, magas súlyosságú sérülékenységet részletez (CVE‑2025‑24311; ‑25215; ‑24922; ‑25050; ‑24919), amelyek mindegyike a ControlVault3 hardveres tárhelyén jelent potenciális kockázatot. Magyarra fordítva: a támadók ezek segítségével érzékeny adatokat szivárogtathatnak ki, távoli kódot futtathatnak és memóriahibákat idézhetnek elő. A CVSS pontszám mindegyik hibára 8.0 fölött van, így „magas” kategóriás fenyegetésről beszélünk.

Ne felejtsd el a laptop frissítést

A Dell szóvivője elmondta, hogy a vállalat 2025. június 13‑án már tájékoztatta az érintett ügyfeleket, de a hiba részletei csak most váltak nyilvánossá, amint biztosították a javítások általános elérhetőségét. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a frissítések telepítése elengedhetetlen a rendszerek biztonságának megőrzéséhez.

A javítások elérhetőek a Dell hivatalos biztonsági oldalán keresztül, mind a driver, mind firmware szinten. Egyelőre nincs információ arról, hogy a biztonsági rést valós támadás során kihasználták volna, de a potenciális kockázat széles körűnek tűnik a márka zászlóshajó gépei miatt. Amennyiben tehát Dell laptopod van, érdemes minél előbb cselekedni.