augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

17°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csúnyán ráfázhatsz

28 perce

Laptopod van? Azonnal ellenőrizd a frissítéseket!

Címkék#frissítés#hiba#laptop

Érdemes átnézni a legújabb elérhető frissítéseket. Több Dell típusú gépet is érinthet a hiba.

Bama.hu

Egy komoly biztonsági rés miatt kritikus fontosságú, hogy Dell felhasználók haladéktalanul telepítsék a rendelkezésre álló frissítéseket. Hibát találtak Broadcom BCM5820X chipet használó ControlVault3 alkatrészben, amely elsősorban Dell Precision és Latitude laptopokban van jelen, és érzékeny adatokat kezelhet.

dell laptop frissítés
Több típusú Dell laptopot is érint a hiba.
Fotó: Huszar Mark

Dell frissítés: azonnal végezd el, ha még nem tetted meg

A Dell support által kiadott DSA‑2025‑053 biztonsági tájékoztató öt, magas súlyosságú sérülékenységet részletez (CVE‑2025‑24311; ‑25215; ‑24922; ‑25050; ‑24919), amelyek mindegyike a ControlVault3 hardveres tárhelyén jelent potenciális kockázatot. Magyarra fordítva: a támadók ezek segítségével érzékeny adatokat szivárogtathatnak ki, távoli kódot futtathatnak és memóriahibákat idézhetnek elő. A CVSS pontszám mindegyik hibára 8.0 fölött van, így „magas” kategóriás fenyegetésről beszélünk.

Ne felejtsd el a laptop frissítést

A Dell szóvivője elmondta, hogy a vállalat 2025. június 13‑án már tájékoztatta az érintett ügyfeleket, de a hiba részletei csak most váltak nyilvánossá, amint biztosították a javítások általános elérhetőségét. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a frissítések telepítése elengedhetetlen a rendszerek biztonságának megőrzéséhez.

A javítások elérhetőek a Dell hivatalos biztonsági oldalán keresztül, mind a driver, mind firmware szinten. Egyelőre nincs információ arról, hogy a biztonsági rést valós támadás során kihasználták volna, de a potenciális kockázat széles körűnek tűnik a márka zászlóshajó gépei miatt. Amennyiben tehát Dell laptopod van, érdemes minél előbb cselekedni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu