Ünnepi kitüntetésekkel készülnek az évfordulóra

Várják a helyiek javaslatait a díjakkal kapcsolatban

A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, bizottságai, Szigetvár polgárai, a jegyző, illetve a városban működő intézmények, szervezetek, közösségek vezetői is. A javaslatokat 2025. szeptember 12-ig lehet írásban benyújtani dr. Vass Péter polgármesterhez (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.). A beadványnak tartalmaznia kell: a javasolt személy nevét, a részletes indokolást, a javasolt kitüntetés típusát, a javaslattevő(k) nevét. A javaslattételhez szükséges formanyomtatvány az önkormányzat honlapján érhető el.