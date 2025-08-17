augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

27°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átadják majd

1 órája

Ünnepi kitüntetésekkel készülnek az évfordulóra

Címkék#Szigetvár#önkormányzat#testület#bizottság#díj#javaslat

Október 1-én tartják Szigetvár várossá avatásának évfordulóját. A jeles naphoz kapcsolódva a város önkormányzatának képviselő-testülete idén is átadja a legrangosabb elismeréseket azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a közösség életéhez, fejlődéséhez.

Tóth Viktória

Az ünnepi alkalommal az alábbi díjakat adományozhatják Szigetvárhoz kapcsolódóan:

Szigetvár városháza, díjakat adnak majd át
Díjakat adnak majd át Szigetváron. Fotó: Laufer László
  • évente legfeljebb két díszpolgári cím (egy élő és egy elhunyt személy részére),
  • legfeljebb egy Civitas Invicta elismerés,
  • legfeljebb két Pirisi Jánosné Oktatási Díj,
  • legfeljebb három Zrínyi Emlékplakett.
  • évente legfeljebb egy-egy:

Zágon Gyula Kulturális Díj

Dr. Aracsi József Közszolgálati Díj

Dr. Virág Sándor Közegészségügyi és Szociális Díj

Módos János Ifjúsági és Sport Díj

Asbóth Gyula Városfejlesztési Díj

Biedermann Rezső Gazdaságfejlesztési Díj

Várják a helyiek javaslatait a díjakkal kapcsolatban

A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, bizottságai, Szigetvár polgárai, a jegyző, illetve a városban működő intézmények, szervezetek, közösségek vezetői is. A javaslatokat 2025. szeptember 12-ig lehet írásban benyújtani dr. Vass Péter polgármesterhez (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.). A beadványnak tartalmaznia kell: a javasolt személy nevét, a részletes indokolást, a javasolt kitüntetés típusát, a javaslattevő(k) nevét. A javaslattételhez szükséges formanyomtatvány az önkormányzat honlapján érhető el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu