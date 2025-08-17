1 órája
Ünnepi kitüntetésekkel készülnek az évfordulóra
Október 1-én tartják Szigetvár várossá avatásának évfordulóját. A jeles naphoz kapcsolódva a város önkormányzatának képviselő-testülete idén is átadja a legrangosabb elismeréseket azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a közösség életéhez, fejlődéséhez.
Az ünnepi alkalommal az alábbi díjakat adományozhatják Szigetvárhoz kapcsolódóan:
- évente legfeljebb két díszpolgári cím (egy élő és egy elhunyt személy részére),
- legfeljebb egy Civitas Invicta elismerés,
- legfeljebb két Pirisi Jánosné Oktatási Díj,
- legfeljebb három Zrínyi Emlékplakett.
- évente legfeljebb egy-egy:
Zágon Gyula Kulturális Díj
Dr. Aracsi József Közszolgálati Díj
Dr. Virág Sándor Közegészségügyi és Szociális Díj
Módos János Ifjúsági és Sport Díj
Asbóth Gyula Városfejlesztési Díj
Biedermann Rezső Gazdaságfejlesztési Díj
Várják a helyiek javaslatait a díjakkal kapcsolatban
A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, bizottságai, Szigetvár polgárai, a jegyző, illetve a városban működő intézmények, szervezetek, közösségek vezetői is. A javaslatokat 2025. szeptember 12-ig lehet írásban benyújtani dr. Vass Péter polgármesterhez (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.). A beadványnak tartalmaznia kell: a javasolt személy nevét, a részletes indokolást, a javasolt kitüntetés típusát, a javaslattevő(k) nevét. A javaslattételhez szükséges formanyomtatvány az önkormányzat honlapján érhető el.