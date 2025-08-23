Elhunyt a legendás pécsi tanár, művész, díszpolgár

Bánky József hosszú évtizedeken keresztül oktatott és nevelt generációkat Pécsett. A Pécsi Tudományegyetem elismert oktatója volt, később professor emeritus címet kapott. Zeneszerzőként és zongoraművészként is maradandót alkotott, művészete és tanári munkája egyaránt nagy hatással volt a város kulturális életére. Munkásságát számos elismeréssel jutalmazták: a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével, a Pécs Díszpolgára címmel és a Tüke-emlékéremmel is kitüntették.

Pécs díszpolgára életének végéig aktív volt - Fotó: L. L.

A város díszpolgára 65 évig oktatott

Életének 95. évében elhunyt művésszel a Bama.hu három évvel ezelőtt készített interjút. Bánky József akkor azt mondta, hogy már több mint negyedszázada már nyugdíjas , óraadóként teljes óraszámban még 90 évesen is tanított. Összességében több mint 65 évet oktatott ebből fél évszázadot felső fokon. Zeneművész-hallgatóként 1953-ban adta az első óráit Zalaegerszegen, 1958-tól pedig Pécsett folytatta. 2019-ben búcsúzott el a PTE Művészeti Karán „65 éve a pályán” címmel egy szólóesten, miután 1954-ben kapta kézhez a zongoraművészi diplomáját. Ennek ellenére később is vállalt kisebb fellépéseket – még tavalyi évben is – és komponált szintúgy.