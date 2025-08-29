Fertőzést kaptak a kárászok
2 órája
Döbbenet: fertőtleníteni kellett a mislenyi horgásztavat
A kozármislenyi Petőfi-Bányász Horgásztó kárászait érintő fertőzés miatt a tó halőrei fertőtlenítették a vizet a napokban.
A horgásztó közösségi oldalán írtak szerint a fertőzés szerencsénkre a többi halfajt nem érintette.
Épp ezért a mai nap folyamán meszezést tartottunk tavunkon, hogy megelőzzük a többi halfaj pusztulását, és hogy fertőtlenítsük tavunkat - írták.
