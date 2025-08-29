augusztus 29., péntek

Fertőzést kaptak a kárászok

1 órája

Döbbenet: fertőtleníteni kellett a mislenyi horgásztavat

A kozármislenyi Petőfi-Bányász Horgásztó kárászait érintő fertőzés miatt a tó halőrei fertőtlenítették a vizet a napokban.

Bama.hu

A horgásztó közösségi oldalán írtak szerint a fertőzés szerencsénkre a többi halfajt nem érintette. 

Épp ezért a mai nap folyamán meszezést tartottunk tavunkon, hogy megelőzzük a többi halfaj pusztulását, és hogy fertőtlenítsük tavunkat - írták.

 

 

