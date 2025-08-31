augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

19°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gali Máté érkezik

1 órája

A döntés, ami mindent megváltoztatott – most új megvilágításba kerül

Címkék#MCC#Osztrák – Magyar Monarchia#horthy#Dr Gali Máté#világháború

A trianoni békeszerződés máig ható következményeit és a mögötte álló történelmi folyamatokat mutatja be Dr. Gali Máté történész szeptember 4-én, csütörtökön 17 órától a Mathias Corvinus Collegium (MCC) pécsi képzési központjában (Czinderi utca 6.).

Bama.hu

Az előadás címe – A trianoni évszázad – is jelzi, hogy a rendezvény középpontjában a 105 évvel ezelőtt aláírt békediktátum története és öröksége áll. Gali Máté vetített képes előadásában áttekinti a történelmi Magyarország felbomlásának okait, az Osztrák–Magyar Monarchia széthullását, a két világháború közötti revíziós törekvéseket, valamint azt is, miként vált évtizedekig tabutémává Trianon. Szó esik majd a kisebbségi magyar közösségek helyzetéről és a rendszerváltoztatás utáni új helyzetekről is.

Dr. Gali Máté (Forrás: MCC)

Az előadó, Dr. Gali Máté, az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskolájának kutatótanára, aki számos szakmai publikációban foglalkozott a Horthy-kor történetével. Doktori disszertációját Berzeviczy Albert életéről és munkásságáról írta, de kutatásai érintették Windisch-Graetz Lajos herceg politikai pályáját is. Korábban a VERITAS Történetkutató Intézetnél és a Rubicon Intézetnél is dolgozott, 2017 óta pedig a Magyar Történelmi Társulat tagja.

Az esemény látogatása ingyenes, itt lehet regisztrálni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu