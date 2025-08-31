A döntés, ami mindent megváltoztatott – most új megvilágításba kerül

Az előadás címe – A trianoni évszázad – is jelzi, hogy a rendezvény középpontjában a 105 évvel ezelőtt aláírt békediktátum története és öröksége áll. Gali Máté vetített képes előadásában áttekinti a történelmi Magyarország felbomlásának okait, az Osztrák–Magyar Monarchia széthullását, a két világháború közötti revíziós törekvéseket, valamint azt is, miként vált évtizedekig tabutémává Trianon. Szó esik majd a kisebbségi magyar közösségek helyzetéről és a rendszerváltoztatás utáni új helyzetekről is.

Dr. Gali Máté (Forrás: MCC)

Az előadó, Dr. Gali Máté, az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskolájának kutatótanára, aki számos szakmai publikációban foglalkozott a Horthy-kor történetével. Doktori disszertációját Berzeviczy Albert életéről és munkásságáról írta, de kutatásai érintették Windisch-Graetz Lajos herceg politikai pályáját is. Korábban a VERITAS Történetkutató Intézetnél és a Rubicon Intézetnél is dolgozott, 2017 óta pedig a Magyar Történelmi Társulat tagja.

Az esemény látogatása ingyenes, itt lehet regisztrálni.