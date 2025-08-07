2 órája
Dízelautót vezetsz? Könnyen ráfázhatsz ezzel az eszközzel
Magyarországon is élesedik a rendszer a közeljövőben. A DPF szűrő jókora problémákat okozhat.
Érdemes körültekintőnek lennünk.
Forrás: MW
Fotó: Huszár Gábor
Pár hónappal ezelőtt került nyilvánosságra, hogy Németországban 768 ezer Ford személyautót és haszongépjárművet hívnak vissza a DPF szűrő korai elhasználódása miatt. A jelenség azonban nagy valószínűséggel nem kizárólag a Fordokat érinti, így sok más dízeljármű-tulajdonos is szembesülhet ezzel a hibával, amely akár a műszaki vizsga alkalmával is gondot jelenthet.
A műszaki vizsga szempontok között szerepel a jól működő DPF szűrő
Hamarosan Magyarországon is bevezetésre kerül az a mérési módszer, amelyet Németországban már több mint egy éve alkalmaznak. A német hatóságok ugyanis 2024 nyara óta részecskeszámlálós eljárással ellenőrzik a modern dízeljárművek kibocsátását, amely jóval pontosabb, mint a hazánkban jelenleg is használt, elavult opacitásmérő eszköz (opaciméter). Amint ez a változás megtörténik – ami gyakorlatilag elkerülhetetlen –, az új, precíz mérésre alkalmas AVL-berendezések képesek lesznek kiszűrni azokat a dízelautókat, amelyek eltávolított vagy hibás DPF szűrővel üzemelnek.
Vaskos a műszaki vizsga ára 2025-ben
A Totalcar cikke rámutat arra, hogy jelenleg még azok az Euro 5-ös és Euro 6-os járművek is gond nélkül átmennek a magyarországi műszaki vizsgán, amelyekből jogtalanul eltávolították a DPF részecskeszűrőt. Ezzel szemben Németországban már azokat az autókat is elutasítják, amelyek ugyan rendelkeznek szűrővel, de az már nem működik megfelelően. Csak a Ford modelljeiből több mint 768 ezer példány bukott el ezen az alapon. A gyártónak így kötelessége felelősségteljesen eljárni: azoknak az ügyfeleknek, akik saját zsebből cserélték ki a hibás szűrőt, miközben rendszeresen karbantartották járművüket, költségtérítést ajánlanak fel. Emellett minden érintett tulajdonost hivatalosan tájékoztatnak a visszahívásról. Apropó, mennyibe kerül a műszaki vizsga 2025-ben? Nos, az év elején történt egy kis változás ezzel kapcsolatban, ugyanis a személyautók esetében a műszaki vizsga hatósági díja februártól 16290 forintról 26700 forintra emelkedett.
Mire jó a DPF szűrő?
- Az általunk megkérdezett autószerelő bővebben is mesélt nekünk a szűrőeszközről. A DPF, vagyis dízel részecskeszűrő mára alapfelszereltséggé vált a modern dízelautókban, mivel a dízelüzemű motorok égése során keletkezik a legtöbb szilárd szennyezőanyag, amelyeket meg kell akadályozni abban, hogy a levegőbe kerüljenek − ezért is várható, hogy a közeljövőben minden EU tagállamban szigorítások várhatóak az eszköz kapcsán. A kipufogógáz a szűrő kerámiabetétjén keresztül halad át, amelyben zárt végű csatornák irányítják az áramlást. A gáz a kerámia mikropórusain keresztül távozik, miközben a szilárd részecskék – körülbelül 95%-os hatékonysággal – a szűrőben maradnak és lerakódnak. Emiatt a DPF viszonylag gyorsan telítődik: 100 kilométer alatt akár 50 gramm korom is összegyűlhet benne, és nagyjából 700 kilométerenként megtelik. A motor regeneráló ciklusa ilyenkor automatikusan elégeti a lerakódott kormot. A szűrő várható élettartama átlagosan 150 000 kilométer, megfelelő használat mellett pedig körülbelül 700 kilométerenként megy végbe a regeneráció. Ehhez viszont legalább 30 percnyi egyenletes, magasabb sebességű haladás szükséges. Sokan ezt nem tudják teljesíteni, ezért inkább eltávolíttatják a részecskeszűrőt, majd a motorvezérlést úgy programozzák át, mintha a szűrő még jelen lenne. Így a rendszer nem érzékel hibát, azonban a jármű valós szennyezőanyag-kibocsátása akár tíz- vagy húszszorosára is emelkedhet.