augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

22°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A műszakin is gondot okozhat

41 perce

Dízelautót vezetsz? Könnyen ráfázhatsz ezzel az eszközzel

Címkék#módszer#személyautó#eszköz#Ford#vizsga#motor

Magyarországon is élesedik a rendszer a közeljövőben. A DPF szűrő jókora problémákat okozhat.

Bama.hu
Dízelautót vezetsz? Könnyen ráfázhatsz ezzel az eszközzel

Érdemes körültekintőnek lennünk.

Forrás: MW

Fotó: Huszár Gábor

Pár hónappal ezelőtt került nyilvánosságra, hogy Németországban 768 ezer Ford személyautót és haszongépjárművet hívnak vissza a DPF szűrő korai elhasználódása miatt. A jelenség azonban nagy valószínűséggel nem kizárólag a Fordokat érinti, így sok más dízeljármű-tulajdonos is szembesülhet ezzel a hibával, amely akár a műszaki vizsga alkalmával is gondot jelenthet.

DPF szűrő
A DPF szűrő a műszaki vizsgán is kibabrálhat velünk.
Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: MW

A műszaki vizsga szempontok között szerepel a jól működő DPF szűrő

Hamarosan Magyarországon is bevezetésre kerül az a mérési módszer, amelyet Németországban már több mint egy éve alkalmaznak. A német hatóságok ugyanis 2024 nyara óta részecskeszámlálós eljárással ellenőrzik a modern dízeljárművek kibocsátását, amely jóval pontosabb, mint a hazánkban jelenleg is használt, elavult opacitásmérő eszköz (opaciméter). Amint ez a változás megtörténik – ami gyakorlatilag elkerülhetetlen –, az új, precíz mérésre alkalmas AVL-berendezések képesek lesznek kiszűrni azokat a dízelautókat, amelyek eltávolított vagy hibás DPF szűrővel üzemelnek.

Vaskos a műszaki vizsga ára 2025-ben

A Totalcar cikke rámutat arra, hogy jelenleg még azok az Euro 5-ös és Euro 6-os járművek is gond nélkül átmennek a magyarországi műszaki vizsgán, amelyekből jogtalanul eltávolították a DPF részecskeszűrőt. Ezzel szemben Németországban már azokat az autókat is elutasítják, amelyek ugyan rendelkeznek szűrővel, de az már nem működik megfelelően. Csak a Ford modelljeiből több mint 768 ezer példány bukott el ezen az alapon. A gyártónak így kötelessége felelősségteljesen eljárni: azoknak az ügyfeleknek, akik saját zsebből cserélték ki a hibás szűrőt, miközben rendszeresen karbantartották járművüket, költségtérítést ajánlanak fel. Emellett minden érintett tulajdonost hivatalosan tájékoztatnak a visszahívásról. Apropó, mennyibe kerül a műszaki vizsga 2025-ben? Nos, az év elején történt egy kis változás ezzel kapcsolatban, ugyanis a személyautók esetében a műszaki vizsga hatósági díja februártól 16290 forintról 26700 forintra emelkedett.

Mire jó a DPF szűrő?

  • Az általunk megkérdezett autószerelő bővebben is mesélt nekünk a szűrőeszközről. A DPF, vagyis dízel részecskeszűrő mára alapfelszereltséggé vált a modern dízelautókban, mivel a dízelüzemű motorok égése során keletkezik a legtöbb szilárd szennyezőanyag, amelyeket meg kell akadályozni abban, hogy a levegőbe kerüljenek − ezért is várható, hogy a közeljövőben minden EU tagállamban szigorítások várhatóak az eszköz kapcsán. A kipufogógáz a szűrő kerámiabetétjén keresztül halad át, amelyben zárt végű csatornák irányítják az áramlást. A gáz a kerámia mikropórusain keresztül távozik, miközben a szilárd részecskék – körülbelül 95%-os hatékonysággal – a szűrőben maradnak és lerakódnak. Emiatt a DPF viszonylag gyorsan telítődik: 100 kilométer alatt akár 50 gramm korom is összegyűlhet benne, és nagyjából 700 kilométerenként megtelik. A motor regeneráló ciklusa ilyenkor automatikusan elégeti a lerakódott kormot. A szűrő várható élettartama átlagosan 150 000 kilométer, megfelelő használat mellett pedig körülbelül 700 kilométerenként megy végbe a regeneráció. Ehhez viszont legalább 30 percnyi egyenletes, magasabb sebességű haladás szükséges. Sokan ezt nem tudják teljesíteni, ezért inkább eltávolíttatják a részecskeszűrőt, majd a motorvezérlést úgy programozzák át, mintha a szűrő még jelen lenne. Így a rendszer nem érzékel hibát, azonban a jármű valós szennyezőanyag-kibocsátása akár tíz- vagy húszszorosára is emelkedhet.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu