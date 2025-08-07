Dízelautót vezetsz? Könnyen ráfázhatsz ezzel az eszközzel

Pár hónappal ezelőtt került nyilvánosságra, hogy Németországban 768 ezer Ford személyautót és haszongépjárművet hívnak vissza a DPF szűrő korai elhasználódása miatt. A jelenség azonban nagy valószínűséggel nem kizárólag a Fordokat érinti, így sok más dízeljármű-tulajdonos is szembesülhet ezzel a hibával, amely akár a műszaki vizsga alkalmával is gondot jelenthet.

A DPF szűrő a műszaki vizsgán is kibabrálhat velünk.

Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: MW

A műszaki vizsga szempontok között szerepel a jól működő DPF szűrő

Hamarosan Magyarországon is bevezetésre kerül az a mérési módszer, amelyet Németországban már több mint egy éve alkalmaznak. A német hatóságok ugyanis 2024 nyara óta részecskeszámlálós eljárással ellenőrzik a modern dízeljárművek kibocsátását, amely jóval pontosabb, mint a hazánkban jelenleg is használt, elavult opacitásmérő eszköz (opaciméter). Amint ez a változás megtörténik – ami gyakorlatilag elkerülhetetlen –, az új, precíz mérésre alkalmas AVL-berendezések képesek lesznek kiszűrni azokat a dízelautókat, amelyek eltávolított vagy hibás DPF szűrővel üzemelnek.

Vaskos a műszaki vizsga ára 2025-ben

A Totalcar cikke rámutat arra, hogy jelenleg még azok az Euro 5-ös és Euro 6-os járművek is gond nélkül átmennek a magyarországi műszaki vizsgán, amelyekből jogtalanul eltávolították a DPF részecskeszűrőt. Ezzel szemben Németországban már azokat az autókat is elutasítják, amelyek ugyan rendelkeznek szűrővel, de az már nem működik megfelelően. Csak a Ford modelljeiből több mint 768 ezer példány bukott el ezen az alapon. A gyártónak így kötelessége felelősségteljesen eljárni: azoknak az ügyfeleknek, akik saját zsebből cserélték ki a hibás szűrőt, miközben rendszeresen karbantartották járművüket, költségtérítést ajánlanak fel. Emellett minden érintett tulajdonost hivatalosan tájékoztatnak a visszahívásról. Apropó, mennyibe kerül a műszaki vizsga 2025-ben? Nos, az év elején történt egy kis változás ezzel kapcsolatban, ugyanis a személyautók esetében a műszaki vizsga hatósági díja februártól 16290 forintról 26700 forintra emelkedett.