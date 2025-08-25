augusztus 25., hétfő

Drasztikus vízszint-csökkenés miatt nem lehet pecázni ezen a baranyai tavon

A vízkezelő Pécsi Horgász Egyesület (PHE) tájékoztatása szerint az Ivánbattyáni-tavon a vízszint drasztikus csökkenése miatt a horgászati lehetőséget ismeretlen ideig korlátozzák.

Amennyiben a horgászat újból megengedett, azt közzé fogjuk tenni. Az éves területi jegyes horgászaink ez idő alatt kérjük válasszák úti célul többi vízterületünket

 - írta a PHE a Facebook-oldalán.

 

