Ki tudja, meddig?
1 órája
Drasztikus vízszint-csökkenés miatt nem lehet pecázni ezen a baranyai tavon
A vízkezelő Pécsi Horgász Egyesület (PHE) tájékoztatása szerint az Ivánbattyáni-tavon a vízszint drasztikus csökkenése miatt a horgászati lehetőséget ismeretlen ideig korlátozzák.
Sokan indulnak vasárnap a tópartra, kezdődhet a horgászat
Fotó: Löffler Péter
Amennyiben a horgászat újból megengedett, azt közzé fogjuk tenni. Az éves területi jegyes horgászaink ez idő alatt kérjük válasszák úti célul többi vízterületünket
- írta a PHE a Facebook-oldalán.
