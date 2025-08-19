augusztus 19., kedd

Huba névnap

20°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vis maior

44 perce

Durva a helyzet: elmosott egy utat az özönvíz

Címkék#város#kormányhivatal#özönvíz

Elmosta a hatalmas mennyiségű csapadék július elején Komló egyik utcájának egy szakaszát - vis maior támogatás segítségével tervezik a helyreállítást.

Wald Kata
Durva a helyzet: elmosott egy utat az özönvíz

Illusztráció.

A Dugovics Titusz utcai közút burkolatán keletkeztek mély kimosódások, nagyjából 200 méteres szakaszon.  A komlói önkormányzat a károk felmérését követően, azok helyreállítására vis maior támogatásra igényt nyújtott be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak. 

A bejelentést a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal által koordinált bizottság a helyszíni vizsgálat alapján indokoltnak találta - a megrongálódott út helyreállítása mintegy 9 millió forintba kerül, ebből 8 millió forint az igényelt támogatás, a város önrésze csaknem 1 millió forint.  

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu