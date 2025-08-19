44 perce
Durva a helyzet: elmosott egy utat az özönvíz
Elmosta a hatalmas mennyiségű csapadék július elején Komló egyik utcájának egy szakaszát - vis maior támogatás segítségével tervezik a helyreállítást.
Illusztráció.
A Dugovics Titusz utcai közút burkolatán keletkeztek mély kimosódások, nagyjából 200 méteres szakaszon. A komlói önkormányzat a károk felmérését követően, azok helyreállítására vis maior támogatásra igényt nyújtott be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak.
A bejelentést a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal által koordinált bizottság a helyszíni vizsgálat alapján indokoltnak találta - a megrongálódott út helyreállítása mintegy 9 millió forintba kerül, ebből 8 millió forint az igényelt támogatás, a város önrésze csaknem 1 millió forint.
Halál és veszély a baranyai utakon – utóbbi minden mennyiségben