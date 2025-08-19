Egész napos programsorozattal ünnepel a város

Egész napos programsorozattal ünnepli Komló augusztus 20-át – reggel a Szent Borbála Templomban 9.30-kor szentmisével indul a nap, majd 11 órakor a 48-as téren ünnepi beszédet mond Polics József, Komló polgármestere, majd az ökumenikus imát követően az új kenyér megáldására kerül sor. Azt követően a Daniel Speer Rézfúvós együttes ünnepi hangversenyét hallhatja a közönség.

A nap folyamán körhinták és légvár várja a szórakozni vágyókat, 14 órától a színpadon fellép a Senior Örömtánc csoport, a Csillag Mazsorett csoport, a Fonti Five Táncműhely, a New Generation tánccsoport, a SeHolNap zenekar, valamint Richard Davidson bűvész. Este pedig felcsendülnek az Omega zenekar nagy slágerei – 20 órakor Gammapolis koncerttel zárul az ünnepnap.