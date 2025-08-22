Egy kis könnyítés az iskolakezdéshez: fontos változás a pécsi buszbérleteknél

A 2025. augusztus havi bérletek 2025. szeptember 5-én, éjfélig érvényesek.

A Tüke Busz Zrt. közleményében úgy fogalmaz, a társaság számára fontos cél, hogy a Pécsen közlekedők kényelmesen és biztonságosan használhassák a városi utazásokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, ebben megkerülhetetlen a digitalizáció erősítése, amelyben fontos szerepe van a digitális platformokon elérhető mobiljegyeknek és mobilbérleteknek.