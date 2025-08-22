augusztus 22., péntek

Jó lehetőség

1 órája

Egy kis könnyítés az iskolakezdéshez: fontos változás a pécsi buszbérleteknél

Címkék#Tüke Busz Zrt#okostelefon#autóbusz#digitalizáció

Az iskolakezdés zavartalan biztosítása és megkönnyítése érdekében a Tüke Busz Zrt. a szeptember hónapra érvényes valamennyi, összvonalas típusú bérletét már 2025. augusztus 25-étől elfogadja a helyi járatú autóbuszokon történő utazáskor — tájékoztatott a társaság.

Bama.hu

A 2025. augusztus havi bérletek 2025. szeptember 5-én, éjfélig érvényesek.

A Tüke Busz Zrt. közleményében úgy fogalmaz, a társaság számára fontos cél, hogy a Pécsen közlekedők kényelmesen és biztonságosan használhassák a városi utazásokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, ebben megkerülhetetlen a digitalizáció erősítése, amelyben fontos szerepe van a digitális platformokon elérhető mobiljegyeknek és mobilbérleteknek.

Arra biztatjuk utasainkat, hogy a hagyományos papír alapú díjtermékek helyett applikációban, okostelefonjukkal vásároljanak menetjegyeket vagy bérleteket a Tüke Busz Zrt. járataira a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és viszonteladói partnerhálózatában! – írja közleményében a Tüke Busz Zrt.

 

