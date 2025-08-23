augusztus 23., szombat

Csata

42 perce

El lehet tenni a vízipisztolyokat, elmarad az országos rekordkísérlet

Jusztin Levente

A Magyar Fürdőszövetség a kedvezőtlen időjárás miatt 2026 nyarára halasztotta a nagyszabású rekordkísérletet, amely egy országos vízipisztolycsata lett volna augusztus 23-án. Az akcióhoz közel 40 fürdő csatlakozott, köztük a harkányi is, ahol a Harkányi Fürdőfesztivál idején rendezték volna meg a programot. A szervezők közölték: bár már számos jelentkező regisztrált, a szabadtéri medencék használata, valamint a hűvös, szeles időjárás túl nagy kockázatot jelentett volna. A többségi döntés értelmében ezért a rekordkísérletet elhalasztják. 

A Fürdőszövetség köszönetet mondott mindenki türelméért, és 2026 nyarán vár mindenkit a különleges eseményre.
 

 

