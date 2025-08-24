Eldőlt: kié lett a legszebb fürt Pécsen? (GALÉRIA ÉS VIDEÓ)

Nagy sikerrel zajlott le Pécsen a IV. Országos Csemegeszőlő Kiállítás és Verseny, ahol 20 kiállító közel 250 szőlőfajtát mutatott be az érdeklődőknek. A látogatók nemcsak megcsodálhatták, hanem meg is kóstolhatták a különleges fajtákat, emellett szakmai konzultációkra is lehetőség nyílt.

A rendezvény ideje alatt több kategóriában indult verseny – többek között a legszebb fürt, a legnagyobb fürt- és bogyóméret (magvas és magvatlan kategóriában), valamint a legfinomabb íz kiválasztásában. A díjakat szakmai zsűri ítélte oda, de a közönség is leadhatta szavazatait. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a kiállítás zárásakor került sor.