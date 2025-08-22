Nappal lófrálás, koldulás, este buli – rettegés Pécs közepén (VIDEÓ)

Elkeserítő, elszomorító az a helyzet, ami Pécs történelmi belvárosának nyugati peremén zajlik. A Márton utcai életveszélyes házak és a galamb- és emberi ürülékes Lánc utcai tömb ugyanis lecsúszott, kétes alakok gyűjtőhelye.

Az életveszélyes házat nem zárták le fallal, szabad a bejárás. Fotó: K. L.

– Nappal nincsenek itt, lófrálnak és koldulnak a városban, délután kezdenek el megjelenni – mondta lapuknak egy, a környéket jól ismerő hölgy a Márton utcában uralkodó állapotok kapcsán. Az egyik ottlakóval kapcsolatban pedig azt mondta, hogy éjjelente már tucatnyian is megjelennek, mert híre ment a nyitott udvaros lakóháznak. A hab a tortán azonban az, hogy valójában az épületet le kellene zárni, mert életveszélyes. Ha ott valamilyen baleset történik, akkor nem tudni, hogy az kinek a felelőssége lesz, hiszen bárki bejuthat az udvarba.

Rettegnek, mert már tüzet is raktak az életveszélyes házban

Egy másik férfi viszont már attól tart, hogy miután odabent tüzet is raktak valamelyik nap, a környéket is felgyújthatják, arról nem is szólva, hogy tartani lehet attól, hogy akár meg is támadják őket, ezért rettegnek Pécs központjában, hasonlóra volt példa a Tettyén is. Lapunk munkatársai csütörtökön délelőtt jártak az épületnél, az udvarba bejutottak. Odabent láthatóak voltak olyan jelek, hogy rendszeresen látogatják az udvart, de hat villanyórából kettő működött is, azaz mérte a fogyasztást. Ez pedig arra is utal, hogy közműveket nem kapcsolták ki az épületben, holott azt elvileg életveszélyesnek minősítették.

Ottjártunkkor éppen az ingatlant kezelő Pécsi Ellátó Központ munkatársa érkezett újabb figyelmeztető táblákkal, mert folyamatosan letépik azokat a házról. De nemcsak erre az ingatlanra került volna ki, hanem egy szemben lévő ingatlan udvarában található házra is, amely szintén életveszélyes. Oda viszont nem tudott bejutni. Mindenesetre annyit elmondott, hogy közel 4000 bérlakás üzemeltetése feladatuk, így nem tudnak mindenhol folyamatoson ott lenni. Megemlítette, a Lánc utcai tömböt is, amelynek nyílásait fémlemezekkel, falazással, OSB-lapokkal zárták le, de még mindig be tudnak jutni az épületbe, hasonló problémát jelent egy Zsolnay Vilmos utcai ingatlan is.