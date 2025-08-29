Elfújta a szél a lakmározás tervét a Mecsek tövében

Szeptember első hétvégéjén ismét benépesült volna Pécsvárad, ám ez nem fog megvalósulni: közös főzésre, lakmározásra és jókedvű együttlétre várták volna a helyieket és testvérvárosaik képviselőit a Határtalan lakoma elnevezésű programra, de a várható viharos idő miatt elhalasztják.

A nap 10 órakor ünnepélyes tűzgyújtással és fanfárral vette volna kezdetét, majd a színpadot betöltötték volna a zenés, táncos és hagyományőrző programok. Felléptek volna többek között a PTE Brass Band, a Mecseknádasdi Nyugdíjas Klub énekkara és tánccsoportja, a Pécsváradi Nyugdíjasok férfikara és néptáncosai, valamint a Zengő Rezek és a Pécsváradi Német Kórus is. A tervek szerint a nap folyamán tárogató, harmonika és fuvola is megszólalt volna, délután viszont a Hetényi Hetek kiállítása nyílik meg – időjárástól függetlenül.