Ez most nem jön össze

1 órája

Elfújta a szél a lakmározás tervét a Mecsek tövében

Címkék#Mecsek#néptáncos#Pécsváradi Nyugdíjasok#testvérváros#harmonika

Jusztin Levente
Elfújta a szél a lakmározás tervét a Mecsek tövében

Szeptember első hétvégéjén ismét benépesült volna Pécsvárad, ám ez nem fog megvalósulni: közös főzésre, lakmározásra és jókedvű együttlétre várták volna a helyieket és testvérvárosaik képviselőit a Határtalan lakoma elnevezésű programra, de a várható viharos idő miatt elhalasztják.

A nap 10 órakor ünnepélyes tűzgyújtással és fanfárral vette volna kezdetét, majd a színpadot betöltötték volna a zenés, táncos és hagyományőrző programok. Felléptek volna többek között a PTE Brass Band, a Mecseknádasdi Nyugdíjas Klub énekkara és tánccsoportja, a Pécsváradi Nyugdíjasok férfikara és néptáncosai, valamint a Zengő Rezek és a Pécsváradi Német Kórus is. A tervek szerint a nap folyamán tárogató, harmonika és fuvola is megszólalt volna, délután viszont a Hetényi Hetek kiállítása nyílik meg – időjárástól függetlenül. 

 

 

