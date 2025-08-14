augusztus 14., csütörtök

Gyász

36 perce

Elhunyt a pécsi egyetem közkedvelt oktatója

Címkék#lélek#emlék#nemzedék#kolléga#gyászhír

Szomorú hírt közölt a PTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, elhunyt Medve Anna, a kar korábbi oktatója.

Bama.hu
Forrás: MW

A PTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Nyelvtudományi Tanszék mély megrendüléssel tudatja egykori oktatójának halálhírét. Medve Anna tanárnő 22 éven át tanított egyetemünkön. 2012 végén vonult nyugalomba – írj honlapján a PTE BTK, ahol egy hosszabb nekrológ is olvasható a közkedvelt tanárnő pályafutásáról. 

Mint írják, nyugdíjas éveiben is szorgosan ápolta személyes kötődéseit, folyamatosan figyelemmel kísérte a régi és új kollégák, a több nemzedéket felölelő tanítványi kör sorsának alakulását – immár inkább a Facebook virtuális közegében, de továbbra is nyitott értelmiségiként, eleven figyelemmel, természetes közvetlenséggel, szívvel-lélekkel, igényes árnyaltsággal, finom tapintattal és humorral, szükség vagy igény szerint az anyai és felebaráti gondoskodás jó tanácsaival. Az utóbbi időben megszaporodtak a gyermekkori és az eltávozott kollégákat elevenséggel megidéző képek, az elmúlás árnyait felvillantó versek. Újabban egyre több lett a szünet, néhány hete pedig feltűnhetett a csend.  

 

Anna tanárnő emlékét kollégái és tanítványai szeretettel és tisztelettel őrizik. Búcsúztatásáról később várható tájékoztatás. 

 

 

