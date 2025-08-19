Elhunyt Sólymos Gyula, az ’56-os pécsi forradalmár

Sólymos Gyula mindössze 16 éves volt, amikor bekapcsolódott a pécsi eseményekbe. 1957 márciusában 23 fiatalkorú társával együtt a Mecseki láthatatlanok újjászervezését és a forradalom folytatását tervezte. Életútját és történetét mindvégig meghatározta a szabadság ügye, amely mellett egész életében kitartott.

Elhunyt Sólymos Gyula, 1956-os szabadságharcos.

Forrás: Barkóczi Csaba Facebook-oldala

Érdemeit a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével ismerték el 1997. október 23-án, majd hosszú évek során számos további díjban részesült. Legutóbb, 2024. október 23-án, a Kodály Központban tartott ünnepségen Pécs polgármesterétől vehette át a „Szabadság-díjat”.

Ifj. Solymos Gyula kiemelte: édesapja halálával „az egyik utolsó 1956-os forradalmár távozott közülünk”, aki a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) helyi vezetőjeként szerény, de következetes módon mindig is fontos szerepet vállalt a forradalom emlékének és hitvallásának megőrzésében.

A gyászoló család bízik benne, hogy Pécs városában méltó módon őrzik majd Sólymos Gyula emlékét. Mint írják, kevés olyan szülöttje volt a városnak, aki a Köztársasági Érdemrend mellett ennyi elismerést kapott, ezért már megkezdődtek az egyeztetések a városi emlékezés formáiról.

– Édesapánk temetése 2025.09.05 12:30-kor a pécsi köztemető fő ravatalazójában kerül megtartásra, ahol a családi búcsúztatás mellett szeretnénk forradalomban betöltött szerepéről is megemlékezni (egyeztetés alatt), így meghívtuk a POFOSZ és az 56-os szervezetek képviselőit, illetve Pécs városa is jelezte, hogy képviselőik részt fognak venni azon

– közölte a család képviseletében lapunkkal ifj. Solymos Gyula.