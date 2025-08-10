Elő a naptárral, írjuk fel a dátumot, különben ott toporgunk majd a bezárt ajtó előtt!

Az igazgatási szünet ideje alatt a Pécs, Széchenyi tér 1. szám alatti hivatali épület, az Önkormányzati Adóhatósági Főosztály elhelyezésére szolgáló Pécs, Endresz György út 8/A. szám alatti épület, az I. számú Területi Szociális Központ Pécs, Dobó I. u. 89. szám alatti épülete, a II. számú Területi Szociális Központ Pécs, Sarolta u. 2. szám alatti épülete, és a III. számú Területi Szociális Központ Pécs, Esztergár Lajos utca 19. szám alatti épületrésze zárva tart.

A Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet ideje alatt a Kossuth téri épületben (Pécs, Kossuth tér 1-3.) ügyfélfogadási ügyeletet biztosít 2025. augusztus 18. napján (hétfőn) 8:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között.

Az ügyeleti napon személyesen intézhető ügyek az alábbiak:

anyakönyvi eljárások; műszaki és címnyilvántartási ügyek; hagyatéki, birtokvédelmi, kereskedelmi ügyek; egyéb hatósági eljárások,

adóügyekben: adatbejelentés, egyéb beadvány benyújtása; adószámla egyeztetése; csekk igénylése; helyi adó befizetése bankkártyával,

Területi Szociális Központokhoz tartozó eljárások: szociális és gyermekvédelmi ügyek,

lakásgazdálkodási ügyek.

Az ügyfélfogadási idő alatt a 72/534-051-es számon telefonon is érdeklődhetnek az ügyfelek, további az igazgatási szünetben sürgős esetben hatósági ügytípusok kapcsán a 20/288-41-14-es telefonszámon dr. Mezey Nándort tudják keresni a pécsiek.