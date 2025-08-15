Ennyi volt, végleg bezár a forgalmas szupermarket Pécsen

Információink szerint végleg bezár a Spar Szupermarket Pécsen, a Gosztonyi Gyula utcában. Az üzlet utolsó nyitvatartási napja 2025.08.24, ám ezen a vasárnapon is csupán reggel 8-tól délután 13 óráig. A környéken lakók nem örülnek a bezárás hírének, sok idősebbnek jelentett könnyű bevásárlási lehetőséget a bolt.

Csupán pár napja maradt az üzletnek.