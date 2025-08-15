augusztus 15., péntek

Mária névnap

30°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehúzzák a rolót

50 perce

Ennyi volt, végleg bezár a forgalmas szupermarket Pécsen

Címkék#bolt#környék#reggel#üzlet

A környék lakói nem örülnek, oda a könnyű bevásárlási lehetőség.

Bama.hu
Ennyi volt, végleg bezár a forgalmas szupermarket Pécsen

Sokan jártak ide vásárolni.

Forrás: Google Maps

Információink szerint végleg bezár a Spar Szupermarket Pécsen, a Gosztonyi Gyula utcában. Az üzlet utolsó nyitvatartási napja 2025.08.24, ám ezen a vasárnapon is csupán reggel 8-tól délután 13 óráig. A környéken lakók nem örülnek a bezárás hírének, sok idősebbnek jelentett könnyű bevásárlási lehetőséget a bolt.

Csupán pár napja maradt az üzletnek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu